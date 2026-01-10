Indiferență crasă la Sibiu / Un bărbat a murit într-un autobuz, pe nimeni nu a interesat / De ce nu au anunțat oamenii șoferul

Caz revoltător de indiferență la Sibiu: un călător de 43 de ani a murit pe un scaun și nimeni dintre călătorii prezenți nu a anunțat șoferul, potrivit publicației Turnu Sfatului.

Șoferul l-a găsit pe bărbatul mort când a ajuns la capătul liniei, când a fost anunțat de un călător.

O situație încă și mai absurdă: un călător a sunat la 112 ca să anunțe cazul, însă apoi a coborât, lăsând echipajul de pe Ambulanță să se descurce cu identificarea autobuzului.

„Era galben ca lumânarea”

Bărbatul care a murit pe un scaun situat într-un unghi invizibil pentru camerele de supraveghere a fost găsit la sfârșitul cursei de șofer. Pe camere se vedeau încă două persoane.

„Una dintre persoane a venit la mine înainte de a coborî și mi-a spus că este o persoană, despre care crede că e leșinată pe scaun, după burduful autobuzului.

Autobuzul era articulat, din acela, dublu. Locul unde era persoana inconștientă nu era vizibil pe cameră, nu se vedea. Atunci eu am ieșit din cabină și, însoțit de persoană, am mers să vedem despre ce este vorba.

Am văzut un bărbat în jur de 40 de ani, am spus eu, care avea capul pe spate și o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea.

Călătorul care a rămas i-a verificat pulsul și a realizat că nu avea puls”, a povestit șoferul pentru publicația citată.

„Nu au vrut să oprească autobuzul pentru că nu mai aveau cu ce să ajungă acasă”

Și mai incredibil este că cele două persoane observaseră că bărbatul își pierduse cunoștința undeva pe traseu și nu l-au anunțat pe șofer pentru că „nu aveau cu ce să se deplaseze în continuare”.

„Eu cred că nu i-a interesat, pentru că nici acum nu înțeleg cum de nimeni nu m-a anunțat până la capăt de linie că acest om era inconștient. I-am întrebat pe cei de la final de ce nu mi-au spus și au răspuns că nu aveau cu ce să se deplaseze în continuare. Nu au vrut să oprească autobuzul”, a spus acesta.

Indiferența șocantă a pasagerilor

Echipajul de salvare a ajuns, în cele din urmă, și au început manevrele de resuscitare, care au durat o oră și jumătate, însă fără rezultat.

Șoferul este șocat de indiferența pasagerilor.

El a povestit că s-a mai întâlnit de-a lungul carierei sale, cu aceste situații, însă mereu oamenii l-au anunțat. Conduce din 1979, de 46 de ani, însă spune că nu a văzut niciodată atâta indiferență.

„De-a lungul timpului am fost martor la astfel de situații de până la zece ori, dar niciodată nu am văzut atâta indiferență. Întotdeauna am fost anunțat și s-a intervenit imediat. Atâta indiferență n-am văzut în viața mea”, a spus acesta.

„Dacă eram anunțat aș fi oprit imediat autobuzul și, dacă nu avea semne vitale, la indicațiile personalului de la 112, aș fi putut începe manevrele de resuscitare”, a spus șoferul.