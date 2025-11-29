Localităţi din Prahova şi Dâmboviţa rămân fără apă după lucrările de la Paltinu. Ce a anunțat Ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune sâmbătă că a fost informată de primarii din Prahova şi Dâmboviţa despre oprirea alimentării cu apă în mai multe localităţi din cauza lucrărilor de la Paltinu.

Ministra a declarat că situaţia nu ţine doar de partea tehnică, ci indică o lipsă gravă de responsabilitate în rândul unor instituţii.

Buzoianu a anunțat că a cerut directorului general ANAR convocarea imediată a unei şedinţe de urgenţă cu ABA, ESZ Prahova şi Hidroelectrica pentru stabilirea unui plan care să prevină situaţii asemănătoare în viitor.

De asemenea, ea spune că va trimite Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru verificări şi pentru identificarea celor vinovaţi.

„Astăzi am aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deşi atât ESZ Prahova, cât şi ABA Buzău–Ialomiţa şi filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfăşura fără a afecta populaţia. Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsaţi fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”, scrie Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministra a mai precizat că şedinţa cu autorităţile publice şi cu reprezentanţi locali are loc deja, iar soluţia tehnică promisă urmează să fie prezentată în scurt timp.

„În acest moment are loc şedinţa cu autorităţile publice, inclusiv cu prefectura şi reprezentanţi din local. În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare autorităţile au dat asigurări că vom avea şi soluţia tehnică propusă, în urma acestei şedinţe de urgenţă”, precizează Buzoianu.

Ea a declarat în mod clar că în această situație deosebit de gravă nu acceptă lipsa de comunica sau întârzierilor.

„Nu vom tolera întârzieri, ascunderi de informaţii sau lipsă de comunicare. Oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări”, mai afirmă Diana Buzoianu.

Instituţiile implicate au garantat recent că populaţia nu va rămâne fără apă şi consideră necesară stabilirea responsabilităţii în acest caz, a mai precizat Buzoianu.

„Doar acum câteva zile, toate autorităţile din subordinea Ministerului Mediului, dar şi din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba corect. Revin cu informaţii imediat ce soluţia tehnică începe să fie pusă în aplicare. Oamenii din Prahova şi Dâmboviţa au nevoie de apă acum, iar prioritatea noastră este ca furnizarea să fie reluată în cel mai scurt timp posibil. Lucrările trebuie făcute, dar trebuie făcute profesionist, fără a lăsa fără apă potabilă mai multe zile, zeci de mii de locuitori”, menţionează Buzoianu.

În Prahova, zeci de mii de oameni din 12 localităţi nu mai au acces la apă potabilă.

Consiliul Judeţean Prahova susţine că responsabilitatea nu aparţine furnizorului Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci barajului Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.