ISJ Prahova anunță că elevii din 13 localități vor face cursuri online săptămâna viitoare. Decizia, pe fondul crizei apei potabile

Măsura se va aplica școlilor din municipiului Câmpina și din alte 12 localități, întrucât în respectivele localităţi nu este furnizată apă potabilă şi nici menajeră în sistem centralizat.

„Având în vedere că aprovizionarea cu apă potabilă în 13 localităţi din judeţul Prahova a fost întreruptă în urma unor probleme apărute la sursele de alimentare, vă comunicăm că, în perioada 02-05.12.2025, în unităţile de învăţământ/unităţile conexe din localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Cornu, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Floreşti, Vărbilău şi Aluniş, cursurile se vor desfăşura în sistem online”, se arată în comunicatul emis, duminică seara, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.

În prezent, peste 107.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc, de două zile, apă în sistem centralizat, întrucât apa în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată încât nu poate fi tratată.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, duminică, Hotărârea nr. 32, prin care se aprobă distribuirea din rezervele de stat a apei potabile și se dispun măsuri urgente pentru sprijinirea populației afectate.

În această seară, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de 2 litri, din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din județele Prahova și Dâmbovița, a anunțat Ilie Bolojan.

„Mâine, în prima parte a zilei, vor ajunge încă 150.000 de litri. Distribuirea acestora va fi coordonată de prefecții județelor, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență. Vom suplimenta cantitățile în zilele următoare, până la restabilirea alimentării cu apă”, a mai spus premierul.