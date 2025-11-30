Accident rutier pe DN1, între Predeal și Azuga: o persoană inconștientă

Un accident rutier a avut loc între localitățile Predeal și Azuga, la limita de județ. Din primele informații, șase persoane sunt implicate, dintre care una se află în stare de inconștiență.

La fața locului intervin mai multe echipaje de urgență:

ISU Brașov: 1 autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD;

Serviciul de Ambulanță Județean: 1 echipaj;

Detașamentul Sinaia: 1 autospecială de stingere și 1 echipaj SMURD.

Autoritățile recomandă atenție sporită pe DN1 și evitarea zonei pentru fluidizarea traficului, până la finalizarea intervenției.