Prima pagină » Social » Accident rutier pe DN1, între Predeal și Azuga: o persoană inconștientă

Accident rutier pe DN1, între Predeal și Azuga: o persoană inconștientă

Șase persoane au fost implicate într-un accident rutier între Predeal și Azuga, una dintre acestea fiind în stare de inconștiență, iar mai multe echipaje de urgență se află la fața locului pentru intervenție, anunță ISU Brașov.
Accident rutier pe DN1, între Predeal și Azuga: o persoană inconștientă
Gabriel Pecheanu
30 nov. 2025, 19:39, Social

Un accident rutier a avut loc între localitățile Predeal și Azuga, la limita de județ. Din primele informații, șase persoane sunt implicate, dintre care una se află în stare de inconștiență.

La fața locului intervin mai multe echipaje de urgență:

ISU Brașov: 1 autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD;

Serviciul de Ambulanță Județean: 1 echipaj;

Detașamentul Sinaia: 1 autospecială de stingere și 1 echipaj SMURD.

Autoritățile recomandă atenție sporită pe DN1 și evitarea zonei pentru fluidizarea traficului, până la finalizarea intervenției.