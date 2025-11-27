Unsprezece muncitori au murit în urma unui accident feroviar în sud-vestul Chinei

Joi dimineața, un tren care circula în condiții normale a lovit un grup de muncitori care se aflau pe șine, în apropierea unei gări din provincia chineză Yunnan.

Administrația feroviară din Kunming, capitala provinciei Yunnan, a anunțat că impactul s-a soldat cu 11 morți și doi răniți.

„Conducerea căilor ferate a activat imediat planul său de intervenție de urgență și a colaborat cu autoritățile locale pentru a organiza operațiunile de salvare și de ajutor”, au mai transmis autoritățile.

În prezent, a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.