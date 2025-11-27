Prima pagină » Știrile zilei » Unsprezece muncitori au murit în urma unui accident feroviar în sud-vestul Chinei

Unsprezece muncitori au murit și alți doi au fost răniți joi dimineață, în provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, după ce un tren care transporta echipamente de supraveghere seismică a lovit grupul care se afla pe calea ferată, relatează Le Figaro.
Sursa foto: Xiao Yijiu/Xinhua via ZUMA Wire
Radu Mocanu
27 nov. 2025, 07:41, Știri externe

Joi dimineața, un tren care circula în condiții normale a lovit un grup de muncitori care se aflau pe șine, în apropierea unei gări din provincia chineză Yunnan. 

Administrația feroviară din Kunming, capitala provinciei Yunnan, a anunțat că impactul s-a soldat cu 11 morți și doi răniți.

„Conducerea căilor ferate a activat imediat planul său de intervenție de urgență și a colaborat cu autoritățile locale pentru a organiza operațiunile de salvare și de ajutor”, au mai transmis autoritățile. 

În prezent, a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. 