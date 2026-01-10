Prima pagină » Știri externe » China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud

China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud

China, Rusia și Iranul au început sâmbătă o săptămână de exerciții militare comune în apele Africii de Sud, desfășurate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus.
Iulian Moşneagu
10 ian. 2026, 19:18, Știri externe

Deși Africa de Sud desfășoară în mod obișnuit exerciții navale cu China și Rusia, acestea au loc într-un moment de tensiuni sporite între administrația președintelui american Donald Trump și mai multe țări din BRICS Plus, relatează Reuters.

Formatul BRICS Plus reprezintă extinderea grupului BRICS, format inițial din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, prin includerea altor șase state, blocul fiind văzut de membrii săi drept o contrapondere la influența economică a Statelor Unite și a Occidentului.

Pe lângă membrii fondatori, grupul BRICS Plus include Egipt, Indonezia, Arabia Saudită, Etiopia, Iran și Emiratele Arabe Unite.

Oficialii militari chinezi care au condus ceremonia de deschidere au declarat că Brazilia, Egiptul și Etiopia participă la exerciții în calitate de observatori.

Armata sud-africană a transmis că exercițiul reunește forțele navale ale țărilor BRICS Plus pentru „operațiuni comune de siguranță maritimă și exerciții de interoperabilitate”.

„Nu există ostilitate față de SUA”

Donald Trump a acuzat în repetate rânduri țările BRICS că promovează politici „anti-americane”.

Alianța Democrată pro-occidentală, al doilea cel mai mare partid din coaliția președintelui sud-african Cyril Ramaphosa, a declarat că exercițiile „contrazic neutralitatea noastră declarată”.

Mpho Mathebula, purtător de cuvânt pentru operațiunile comune ale armatei sud-africane, a respins aceste critici.

„Nu este un aranjament politic … nu există ostilitate (față de SUA)”, a declarat Mathebula pentru Reuters, subliniind că Africa de Sud desfășoară periodic exerciții și cu Marina Statelor Unite.

„Este un exercițiu naval. Intenția este să ne îmbunătățim capacitățile și să facem schimb informații”, a adăugat ea.

