Prima pagină » Știrile zilei » O cisternă cu 10 tone de benzină și 24 de motorină a derapat

O cisternă cu 10 tone de benzină și 24 de motorină a derapat

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești au intervenit în comuna Brazi, județul Prahova după ce o cisternă încărcată cu 10 tone de benzină și 24 de motorină a derapat.
O cisternă cu 10 tone de benzină și 24 de motorină a derapat
Sursa foto: ISU Prahova
Radu Mocanu
08 ian. 2026, 21:35, Social

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești acționează pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor în cazul producerii unui eveniment rutier în care a fost implicată o autocisternă pe raza comunei Brazi”, se arată în informarea emisă de ISU Prahova. 

În incident a fost implicată o autocisternă încărcată cu aproximativ 10 tone de benzină și 24 de tone de motorină, care a derapat în afara părții carosabile. 

Autoritățile au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD. 

De asemenea, nu au fost înregistrate scurgeri de combustibil. 

Ulterior, autocisterna a fost readusă pe carosabil, încheindu-se misiunea serviciile de intervenție. 

 

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren! Imagini inedite cu Yontama
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
Libertatea
Singura zodie protejată de rune la început de 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Victorie, succes și energie solară”
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor