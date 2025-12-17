Accident rutier îngrozitor, urmat de incendiu în Alba / Autoutilitară încărcată cu pietre, răsturnată într-o vale

Un accident rutier urmat de un incendiu, în care este implicată o autoutilitară s-a produs miercuri pe DJ 127, în orașul Abrud.

Utilitara, încărcată cu pietre, s-a răsturnat în afara părții carosabile, într-o vale la o diferență de nivel de aproximativ 15m. Șoferul este încarcerat

Secția de pompieri din localitate a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim-ajutor, o ambulanță SAJ și SVSU Abrud.

Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

Au reușit extragerea din camion așoferului, însă acesta era carbonizat parțial. Echipajele de salvare nu au putut să facă altceva decât să declare decesul, potrivit ISU Alba.