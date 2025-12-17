Lupta împotriva valurilor de caniculă: Spania va implementa o rețea de „adăposturi climatice” în timpul verii

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunţat, miercuri, implementarea unei reţele naţionale de „adăposturi climatice” pentru a ajuta populaţia să se protejeze în timpul valurilor de caniculă intensă, informează AFP.

Această rețea se va baza pe programele deja existente în regiunile autonome Catalonia și Țara Bascilor.

Sanchez: „Secetele devastatoare și valurile de căldură nu mai sunt rare”

În acest sens, premierul spaniol a mai spus că doreşte „să pună clădirile publice la dispoziţia” populaţiei, în special clădirile din administrația centrală.

„Secetele devastatoare și valurile de căldură nu mai sunt rare. În unele veri, nu ne confruntăm cu valuri separate, ci cu un singur val de căldură care se întinde din iunie până în august. Aceasta este acum noua normalitate. Până vara viitoare, vom crea o rețea națională de adăposturi climatice, folosind clădiri guvernamentale – în special din administrația centrală – și punându-le la dispoziția tuturor”, a spus premierul spaniol, potrivit Deutsche Welle.

Prim-ministrul a declarat că guvernul va pune la dispoziție fonduri pentru amenajarea de adăposturi în cartierele „care au cea mai mare nevoie de ele, unde căldura afectează cel mai mult populația”.

În acest an, Spania s-a confruntat cu cea mai caldă vară înregistrată vreodată, temperatura medie ajungând la 24,2°C, potrivit Agenţiei meteorologice naţionale AEMET. Aceasta a depășit recordul anterior de 24,1°C, stabilit în 2022, și a fost cea mai ridicată valoare înregistrată de la începutul înregistrărilor, în 1961.