Catedrala Națională, vedetă pe Wikipedia în luna octombrie: Aproape 86.000 de vizualizări după sfințirea picturii

O statistică realizată de Wikimedia arată că în luna octombrie, pagina Wikipedia despre Catedrala Națională a înregistrat aproape 86.000 de vizualizări, devenind cea mai citită pagină a enciclopediei online în acea perioadă, scrie Basilica.

Interesul ridicat s-a datorat evenimentului de sfințire a picturii Catedralei Naționale, care a avut loc în data de 26 octombrie și care a atras atenția publicului din țară și din străinătate.

Pagina Wikipedia despre Catedrala Națională a generat interes și în luna noiembrie, situându-se pe locul al 14-lea.

Tot în luna octombrie, românii au căutat informații pe pagina Wikipedia a Sfintei Cuvioase Parascheva. Pagina a fost accesată de aproximativ 74.000 de ori în luna octombrie, situându-se astfel în top 3 al celor mai citite pagini din octombrie.

46.000 de persoane au citit și pagina dedicată Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, clasându-se în top 5. Pe de altă parte, pagina despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a înregistrat aproximativ 31.000 de accesări, intrând în top 10 al lunii.

În top 20 al celor mai citite pagini Wikipedia în luna octombrie a intrat și cea dedicată Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Aceasta a fost vizualizată de aproximativ 21.000 de ori, situându-se pe locul 13.

Cele mai accesate pagini pe Wikipedia în luna octombrie