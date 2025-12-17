Prima pagină » Social » Catedrala Națională, vedetă pe Wikipedia în luna octombrie: Aproape 86.000 de vizualizări după sfințirea picturii

Catedrala Națională, vedetă pe Wikipedia în luna octombrie: Aproape 86.000 de vizualizări după sfințirea picturii

O statistică realizată de Wikimedia arată că în luna octombrie, cea mai citită pagină de pe ro.wikipedia.org de către români este cea despre Catedrala Națională.
Catedrala Națională, vedetă pe Wikipedia în luna octombrie: Aproape 86.000 de vizualizări după sfințirea picturii
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
17 dec. 2025, 20:13, Social

O statistică realizată de Wikimedia arată că în luna octombrie, pagina Wikipedia despre Catedrala Națională a înregistrat aproape 86.000 de vizualizări, devenind cea mai citită pagină a enciclopediei online în acea perioadă, scrie Basilica.

Interesul ridicat s-a datorat evenimentului de sfințire a picturii Catedralei Naționale, care a avut loc în data de 26 octombrie și care a atras atenția publicului din țară și din străinătate.

Pagina Wikipedia despre Catedrala Națională a generat interes și în luna noiembrie, situându-se pe locul al 14-lea.

Tot în luna octombrie, românii au căutat informații pe pagina Wikipedia a Sfintei Cuvioase Parascheva. Pagina a fost accesată de aproximativ 74.000 de ori în luna octombrie, situându-se astfel în top 3 al celor mai citite pagini din octombrie.

46.000 de persoane au citit și pagina dedicată Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, clasându-se în top 5. Pe de altă parte, pagina despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a înregistrat aproximativ 31.000 de accesări, intrând în top 10 al lunii.

În top 20 al celor mai citite pagini Wikipedia în luna octombrie a intrat și cea dedicată Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Aceasta a fost vizualizată de aproximativ 21.000 de ori, situându-se pe locul 13.

Cele mai accesate pagini pe Wikipedia în luna octombrie

  • Catedrala Mântuirii Neamului
  • Ed Gein
  • Cuvioasa Parascheva
  • Bartolomeu I al Constantinopolului
  • România
  • Halloween
  • Sfântul Dimitrie
  • Societatea Română de Televiziune
  • Asia Express
  • Diane Keaton
  • Gabriel Tamaș
  • Alina Pușcău
  • Patriarhul Daniel
  • Incendiul din clubul Colectiv
  • Nicușor Dan
  • București
  • Serghei Mizil
  • Virgil Ghiță
  • Dan Alexa
  • Mihai Eminescu

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
România, sub amenințarea unui ciclon puternic! Ce zone vor fi afectate
Gandul
Ce gest revoltător a făcut ‘Puișorul’ la adresa Rodicăi Stănoiu, în timpul vacanței! O jurnalistă îl acuză că i-a pus viața în pericol: 'Deschid geamul să mângâi ursul, că poate...'
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
Libertatea
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor