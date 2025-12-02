Care a fost cea mai citită pagină de pe Wikipedia în 2025? Donald Trump și primarul proaspăt ales al New Yorkului, în top 10

Pagina Wikipedia despre activistul conservator Charlie Kirk a fost cea mai citită din enciclopedia online în acest an. În luna septembrie, el a fost împușcat în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley din Utah. Acesta a decedat la spital.

Oamenii au vizualizat articolul despre Kirk de aproape 45 de milioane de ori, scrie The Guardian.

Kirk era o figură cunoscută în SUA, însă moartea sa a atras atenția presei din întreaga lume. Peste 40% din vizualizările articolului cel mai citit pe Wikipedia în limba engleză în 2025 au provenit din afara SUA, potrivit datelor Fundației Wikimedia, organizația non-profit care administrează site-ul web.

Al doilea cea mai citită pagină este o rubrică obișnuită în lista anuală a Wikipedia: decesele notabile ale anului. Lista din 2024 a pierderilor notabile a fost cea mai citită anul trecut.

A treia cea mai citită pagină a fost cel despre Ed Gein, criminalul în serie american care a fost prezentat în al treilea sezon al serialului Monster de pe platforma Netflix.

Politica americană a reprezentat un sfert din top 20

Topul cinci a fost completat de încă două personalități publice americane – Donald Trump, la a opta apariție în lista anuală -, și Papa Leon al XIV-lea, născut în Chicago.

Datele fundației Wikimedia arată că politica americană a reprezentat un sfert din top 20: campania lui Zohran Mamdani pentru primăria New Yorkului l-a plasat pe acesta în top 10, chiar sub Elon Musk. YouTuberul MrBeast a intrat, de asemenea, în top 20 pentru prima dată.

Cele mai citite pagini Wikipedia în 2025