Care a fost cea mai citită pagină de pe Wikipedia în 2025? Donald Trump și primarul proaspăt ales al New Yorkului, în top 10

Cea mai citită pagină de pe Wikipedia în 2025 este despre un activist conservator din SUA. În top 10 cele mai citite pagini din enciclopedia online se mai află cel despre președintele american Donald Trump, dar și cel despre Papa Francisc.
Diana Nunuț
02 dec. 2025

Pagina Wikipedia despre activistul conservator Charlie Kirk a fost cea mai citită din enciclopedia online în acest an. În luna septembrie, el a fost împușcat în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley din Utah. Acesta a decedat la spital.

Oamenii au vizualizat articolul despre Kirk de aproape 45 de milioane de ori, scrie The Guardian.

Kirk era o figură cunoscută în SUA, însă moartea sa a atras atenția presei din întreaga lume. Peste 40% din vizualizările articolului cel mai citit pe Wikipedia în limba engleză în 2025 au provenit din afara SUA, potrivit datelor Fundației Wikimedia, organizația non-profit care administrează site-ul web.

Al doilea cea mai citită pagină este o rubrică obișnuită în lista anuală a Wikipedia: decesele notabile ale anului. Lista din 2024 a pierderilor notabile a fost cea mai citită anul trecut.

A treia cea mai citită pagină a fost cel despre Ed Gein, criminalul în serie american care a fost prezentat în al treilea sezon al serialului Monster de pe platforma Netflix.

Politica americană a reprezentat un sfert din top 20

Topul cinci a fost completat de încă două personalități publice americane – Donald Trump, la a opta apariție în lista anuală -, și Papa Leon al XIV-lea, născut în Chicago.

Datele fundației Wikimedia arată că politica americană a reprezentat un sfert din top 20: campania lui Zohran Mamdani pentru primăria New Yorkului l-a plasat pe acesta în top 10, chiar sub Elon Musk. YouTuberul MrBeast a intrat, de asemenea, în top 20 pentru prima dată.

Cele mai citite pagini Wikipedia în 2025

  • Charlie Kirk, 44,9 milioane de vizualizări
  • Decese în 2025, 42,5 milioane
  • Ed Gein, 31,2 milioane
  • Donald Trump, 25,1 milioane
  • Papa Leon al XIV-lea, 22,1 milioane
  • Elon Musk, 20,2 milioane
  • Zohran Mamdani, 20,1 milioane
  • Păcătoșii (film din 2025), 18,2 milioane
  • Ozzy Osbourne, 17,8 milioane
  • Superman (film din 2025), 17 milioane
  • Papa Francisc, 15,3 milioane
  • Severance (serial TV), 13,9 milioane
  • Statele Unite, 13 milioane
  • Thunderbolts*, 12,9 milioane
  • Weapons (film din 2025), 11,8 milioane
  • JD Vance, 11,6 milioane
  • Adolescence (serial TV), 11,6 milioane
  • MrBeast, 11,5 milioane
  • Cristiano Ronaldo, 10,8 milioane
  • The Fantastic Four: First Steps, 10,8 milioane