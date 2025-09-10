Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat la un eveniment din Utah. Acesta a murit la spital

UPDATE Charlie Kirk a murit

Vestea a fost dată de președintele SUA, pe platofrma sa, Truth Social.

„Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu înțelegea sau nu avea inima tinerilor din Statele Unite ale Americii mai bine decât Charlie. Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Melania și cu mine transmitem condoleanțe frumoasei sale soții Erika și familiei sale. Charlie, te iubim!”, a scris Trump.

UPDATE Suspectul nu se află încă în arest, afirmă universitatea, în ciuda declarației anterioare

Suspectul în cazul împușcării activistului politic Charlie Kirk nu se află încă în arest, potrivit unui purtător de cuvânt al Universității Utah Valley, în ciuda faptului că universitatea a afirmat anterior că poliția a reținut o persoană.

„Putem confirma că Kirk a fost împușcat, dar nu știm care este starea lui. Suspectul nu este în arest. Poliția încă investighează. Campusul este închis pentru restul zilei”, a declarat purtătorul de cuvânt al UVU, Scott Trotter, într-o declarație, potrivit Deseret News.

Inițial, universitatea a declarat că suspectul era în arest.

Kirk, care a fost invitat de un grup de studenți, ținea un discurs când un atacatorul a tras dintr-o clădire a campusului situată la aproximativ 180 de metri de Kirk, a declarat un purtător de cuvânt pentru CNN.

UPDATE Kirk a vorbit despre violența cu arme de foc cu câteva momente înainte de a fi împușcat, arată un videoclip

În videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare, Charlie Kirk poate fi văzut stând într-un foișor alb, adresându-se unei mulțimi adunate la un eveniment la Universitatea Utah Valley, scrie BBC.

Pe cort este scris „The American Comeback Tour” – numele turneului său actual de conferințe.

Într-un videoclip, se poate auzi un membru al publicului întrebându-l pe Kirk despre împușcăturile în masă din America: „Știi câți împușcători în masă au fost în America în ultimii 10 ani?”

Ținând un microfon, Kirk răspunde: „Numărând sau fără a număra violența bandelor?”

Se aude un foc de armă puternic, iar Kirk pare să se clatine pe scaun.

UPDATE Kirk se află în stare critică, potrivit unui oficial al forțelor de ordine

Un oficial al forțelor de ordine informat cu privire la împușcături a declarat pentru Associated Press că Kirk este în tratament și se află în stare critică. Oficialul a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să discute public această chestiune.

UPDATE

Împuşcăturile au loc pe fondul unei intensificări a violenţei politice în Statele Unite, în toate părţile spectrului ideologic. Atacurile includ asasinarea unei deputate din statul Minnesota şi a soţului acesteia la domiciliul lor în luna iunie, incendierea cu bombe incendiare a unei parade din Colorado pentru a cere eliberarea ostaticilor de către Hamas şi incendierea casei guvernatorului statului Pennsylvania, care este evreu, în luna aprilie. Cel mai notoriu dintre aceste evenimente este împuşcarea lui Trump în timpul unui miting electoral anul trecut.

Fostul congresman din Utah Jason Chaffetz, un republican care a participat la eveniment, a declarat într-un interviu acordat Fox News Channel că a auzit un foc de armă şi l-a văzut pe Kirk retrăgându-se.

„Părea să fie un foc tras de aproape”, a spus Chaffetz, care părea şocat în timp ce vorbea.

El a spus că la eveniment era o prezenţă redusă a poliţiei şi că Kirk avea o anumită protecţie, dar insuficientă.

„Utah este unul dintre cele mai sigure locuri de pe planetă”, a spus el. „Aşa că pur şi simplu nu avem astfel de lucruri”.

Turning Point a fost fondată în suburbia Chicago în 2012 de Kirk, pe atunci în vârstă de 18 ani, şi William Montgomery, un activist al mişcării Tea Party, pentru a propovădui în campusurile universitare impozite mici şi un guvern limitat. Nu a fost un succes imediat.

Dar zelul lui Kirk de a se confrunta cu liberalii din mediul academic a câştigat în cele din urmă un grup influent de finanţatori conservatori.

În ciuda îndoielilor iniţiale, Turning Point l-a susţinut cu entuziasm pe Trump după ce acesta a câştigat nominalizarea Partidului Republican în 2016. Kirk a fost asistent personal al lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al preşedintelui, în timpul alegerilor generale.

În scurt timp, Kirk a devenit o prezenţă obişnuită la televiziunea prin cablu, unde s-a implicat în războaiele culturale şi l-a lăudat pe preşedintele de atunci. Trump şi fiul său erau la fel de efuziuni şi vorbeau adesea la conferinţele Turning Point.

Știrea inițială:

Un suspect se află în arest, a declarat universitatea într-un comunicat. Kirk a fost invitat de un grup de studenți și ținea un discurs când s-a tras un foc de armă dintr-o clădire a campusului situată la aproximativ 200 de metri distanță.

„Confirmăm că a fost împuşcat şi ne rugăm pentru Charlie”, a declarat Aubrey Laitsch, directorul de relaţii publice al Turning Point USA.

Videoclipurile postate pe reţelele sociale de către Universitatea Utah Valley îl arată pe Kirk vorbind într-un microfon portabil, în timp ce stătea sub un cort alb pe care erau inscripţionate sloganurile „The American Comeback” şi „Prove Me Wrong”. Se aude un singur foc de armă şi se vede cum Kirk ridică mâna dreaptă, în timp ce un volum mare de sânge ţâşneşte din partea stângă a gâtului său. Se aud spectatori şocaţi care gem şi ţipă, înainte ca oamenii să înceapă să fugă.

AP a putut confirma că videoclipurile au fost filmate în curtea Sorensen Center din campusul Universităţii Utah Valley.

Kirk vorbea la o dezbatere organizată de organizaţia sa politică non-profit. Evenimentul a stârnit opinii împărţite în campus. O petiţie online care cerea administratorilor universităţii să-i interzică lui Kirk să apară a strâns aproape 1.000 de semnături. Universitatea a emis săptămâna trecută o declaraţie în care invoca drepturile din Primul Amendament şi îşi afirma „angajamentul faţă de libertatea de exprimare, cercetarea intelectuală şi dialogul constructiv”.

Preşedintele Donald Trump şi o serie de oficiali republicani aleşi au oferit rugăciuni pentru Kirk pe reţelele de socializare.

„Trebuie să ne rugăm cu toţii pentru Charlie Kirk, care a fost împuşcat. Un tip grozav din toate punctele de vedere. DUMNEZEU SĂ-L BINECUVÂNTEZE!”, a postat Trump pe Truth Social.

Fostul premier român Victor Ponta, a avut în acest an un interviu la Charlie Kirk SHOW [dublat în română], unde a discutat despre anularea alegerilor din România în studioul GÂNDUL.

Cine este Charlie Kirk

În vârstă de 31 de ani, el este tatăl a doi copii și este directorul executiv și cofondatorul Turning Point USA, o organizație importantă pentru tinerii conservatori.