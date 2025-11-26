Trump respinge zvonurile despre demiterea directorului FBI Kash Patel

Președintele american Donald Trump a respins public acuzațiile conform cărora ar plănui să-l demită pe Kash Patel, după o serie de informații care sugerau că administrația ar lua în calcul o schimbare majoră în conducerea agenției, potrivit Newsweek.

Vorbind la bordul Air Force One, Trump a insistat că Patel își face treaba bine, în linie cu poziția exprimată anterior de Casa Albă.

Declarațiile vin într-un moment în care Patel se confruntă cu critici tot mai apăsate legate de probleme operaționale, tensiuni interne și întrebări privind comportamentul său personal.

Controversa a pornit după ce MSNOW a relatat, citând surse anonime, că Trump ar lua în calcul înlocuirea lui Patel, posibil cu oficialul FBI Andrew Bailey.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a reacționat rapid, numind articolul „complet inventat” și menționând că, în momentul publicării, Patel se afla în Biroul Oval la o întâlnire cu Trump.

Patel, sub presiune publică și internă

Mandatul lui Patel a devenit tot mai tensionat. În septembrie, FBI a fost criticat pentru întârzierea identificării unui suspect în uciderea activistului conservator Charlie Kirk.

Patel a anunțat prematur că un suspect ar fi fost reținut, informație ulterior infirmată de autoritățile locale.

Tot atunci, trei foști oficiali FBI au intentat un proces federal acuzându-l că ar fi ordonat demiteri motivate politic și ar fi supravegheat o politizare tot mai accentuată a agenției.

Îngrijorări privind folosirea resurselor guvernamentale

Patel a atras atenția și prin utilizarea unui avion guvernamental și a agenților de securitate pentru a-și proteja iubita, Alexis Wilkins, în urma unor presupuse amenințări cu moartea.

FBI a susținut necesitatea acestor măsuri, însă criticii spun că episodul ridică semne de întrebare legate de judecata și responsabilitatea liderului agenției.