Casa Albă confirmă discuții cu companii petroliere americane privind Venezuela

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru agenția Anadolu că au fost inițiate corespondențe cu firme petroliere americane și că discuțiile vor continua.

Negocierile urmează să fie coordonate de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul pentru Energie, Chris Wright, fără a fi făcute publice numele companiilor implicate.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, președintele Donald Trump este interesat să colaboreze cu marile companii petroliere americane pentru noi investiții și oportunități în Venezuela.

Declarațiile vin în condițiile în care Trump și-a exprimat în repetate rânduri intenția de a extinde influența Statelor Unite asupra Venezuelei, inclusiv asupra rezervelor sale semnificative de petrol.

„Vom trimite cele mai mari companii petroliere americane, cele mai puternice din lume, să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura energetică distrusă”, a afirmat Trump, într-o conferință de presă susținută la reședința sa din Mar-a-Lago.

Venezuela deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, însă sectorul energetic se confruntă de ani de zile cu probleme majore, pe fondul sancțiunilor internaționale și al lipsei de investiții.