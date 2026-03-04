Prima pagină » Știri externe » Președintele Franței solidar cu premierul Spaniei după amenințările comerciale ale lui Donald Trump

Președintele Franței solidar cu premierul Spaniei după amenințările comerciale ale lui Donald Trump

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat miercuri „solidaritatea” Franței cu premierul spaniol Pedro Sanchez, în urma amenințărilor comerciale ale lui Donald Trump la adresa Spaniei, a anunțat președinția Franței.
Președintele Franței solidar cu premierul Spaniei după amenințările comerciale ale lui Donald Trump
Hepta via Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
04 mart. 2026, 15:23, Știri externe

Oficialii francezi de la Palatul Élysée au transmis miercuri că  președintele Macron a vorbit cu premierul spaniol Pedro Sanchez după recentele amenințări economice. „Președintele tocmai a discutat cu premierul Sanchez pentru a-i transmite solidaritatea europeană a Franței ca răspuns la recentele amenințări de constrângere economică la adresa Spaniei”, a declarat președinția franceză, potrivit Le Figaro.

Președintele SUA a criticat dur marți guvernul de stânga al Spaniei pentru că a refuzat avioanelor americane accesul la bazele militare din sudul țării în cadrul campaniei sale militare împotriva Iranului, care a început sâmbătă. „Spania a fost groaznică”, a replicat ocupantul Casei Albe, amenințând direct Madridul cu o „încetare” a relațiilor comerciale dintre cele două țări.

Comisia Europeană a afirmat că este „gata să reacționeze”

Ca răspuns la aceste declarații, Comisia Europeană a afirmat că este „gata să reacționeze” pentru a „apăra interesele” Spaniei, a patra cea mai mare economie din zona euro.

Printr-o declarație făcută de Olof Gill, Comisia Europeană subliniază că SUA trebuie „să respecte angajamentele asumate” în acordul comercial semnat cu UE vara trecută și își reiterează sprijinul pentru Sánchez.

„Comisia va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem pe deplin solidari cu toate statele membre și cu toți cetățenii lor și, prin intermediul politicii noastre comerciale comune, suntem pregătiți să acționăm, dacă este necesar, pentru a proteja interesele UE”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru comerț, Olof Gill.

Răspunzând președintelui american, Pedro Sánchez a promis că țara sa „nu va fi complice” la atacurile americano-israeliene efectuate în Iran „de teama represaliilor din partea unora”.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
Libertatea
2 zodii care au parte de o avalanșă de noroc la început de martie! Visurile lor devin realitate
CSID
Mașina electrică vândută în Iran care se găsește și în România. Modelul concurează cu Dacia Spring
Promotor