Președintele Franței solidar cu premierul Spaniei după amenințările comerciale ale lui Donald Trump

Oficialii francezi de la Palatul Élysée au transmis miercuri că președintele Macron a vorbit cu premierul spaniol Pedro Sanchez după recentele amenințări economice. „Președintele tocmai a discutat cu premierul Sanchez pentru a-i transmite solidaritatea europeană a Franței ca răspuns la recentele amenințări de constrângere economică la adresa Spaniei”, a declarat președinția franceză, potrivit Le Figaro.

Președintele SUA a criticat dur marți guvernul de stânga al Spaniei pentru că a refuzat avioanelor americane accesul la bazele militare din sudul țării în cadrul campaniei sale militare împotriva Iranului, care a început sâmbătă. „Spania a fost groaznică”, a replicat ocupantul Casei Albe, amenințând direct Madridul cu o „încetare” a relațiilor comerciale dintre cele două țări.

Comisia Europeană a afirmat că este „gata să reacționeze”

Ca răspuns la aceste declarații, Comisia Europeană a afirmat că este „gata să reacționeze” pentru a „apăra interesele” Spaniei, a patra cea mai mare economie din zona euro.

Printr-o declarație făcută de Olof Gill, Comisia Europeană subliniază că SUA trebuie „să respecte angajamentele asumate” în acordul comercial semnat cu UE vara trecută și își reiterează sprijinul pentru Sánchez.

„Comisia va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem pe deplin solidari cu toate statele membre și cu toți cetățenii lor și, prin intermediul politicii noastre comerciale comune, suntem pregătiți să acționăm, dacă este necesar, pentru a proteja interesele UE”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru comerț, Olof Gill.

Răspunzând președintelui american, Pedro Sánchez a promis că țara sa „nu va fi complice” la atacurile americano-israeliene efectuate în Iran „de teama represaliilor din partea unora”.