Pete Hegseth a confirmat că SUA s-a aflat în spatele atacului asupra unei fregate iraniene în apropiere de Sri Lanka

Pete Hegseth a confirmat că SUA s-a aflat în spatele atacului mortal asupra unei fregate iraniene, soldat cu cel puțin 80 de morți, în timp ce aceasta naviga în apropierea coastei Sri Lankăi, potrivit The Guardian.

„Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale”, a declarat Hegseth. El a precizat că atacul a fost efectuat de un submarin al marinei americane marți seară târziu.

„A fost scufundată de o torpilă, prima scufundare a unei nave inamice de către o torpilă de la al Doilea Război Mondial încoace”, a spus Hegseth. „Ca în războiul acela, pe vremea când eram încă departamentul de război, luptăm pentru a câștiga.”

Explozie la bordul fregatei

Potrivit ministrului afacerilor externe din Sri Lanka, Vijitha Herath, garda de coastă srilankeză a primit un apel de urgență de la o navă a marinei iraniene, Iris Dena, miercuri dimineața, la ora 5:08. Membrii echipajului au descris incidentul ca fiind o explozie.

„Până la ora 6 dimineața am trimis o navă militară, iar până la ora 7 dimineața, a doua navă”, a spus Herath. El a adăugat că Sri Lanka are obligația de a răspunde apelului lor de ajutor, deoarece țara este semnatară a convenției internaționale privind căutarea și salvarea maritimă.

Nava iraniană se afla în afara apelor teritoriale ale Sri Lankăi, dar încă în zona sa economică, la 81 km (44 mile marine) de orașul Galle, de coastă din sud.

Oficialii din Sri Lanka au confirmat că cel puțin 80 de persoane au fost ucise în atac. Potrivit oficialilor, 32 de membri ai echipajului au fost salvați și duși la un spital din Galle.