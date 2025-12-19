Prima pagină » Politic » Oana Țoiu anunță când ar putea avea loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump

Oana Țoiu anunță când ar putea avea loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată vineri seara, la Antena 3 CNN, care este stadiul pregătirilor întâlnirii din președintele Nicușor Dan și omologul său din SUA, Donald Trump.
Oana Țoiu: „Aderarea României la OCDE, obiectiv clar pentru 2026”. Ce avantaje ar avea aderarea pentru România
Oana Țoiu: „Aderarea României la OCDE, obiectiv clar pentru 2026”. Ce avantaje ar avea aderarea pentru România
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar general al Capitalei: Vom avea foarte mult de lucru. Bucureștiul trebuie echilibrat și dezvoltat
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar general al Capitalei: Vom avea foarte mult de lucru. Bucureștiul trebuie echilibrat și dezvoltat
Sorin Grindeanu, la Buzău: Începe o perioadă dificilă, Marcel nu mai e acolo
Sorin Grindeanu, la Buzău: Începe o perioadă dificilă, Marcel nu mai e acolo
Prima navă cargo autonomă cu vele: Clippership primește undă verde pentru construcție
Prima navă cargo autonomă cu vele: Clippership primește undă verde pentru construcție
Radu Miruță, despre demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare: N-ar fi trebuit să o facă, pentru că a fost o inadvertență în CV-ul lui
Radu Miruță, despre demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare: N-ar fi trebuit să o facă, pentru că a fost o inadvertență în CV-ul lui
Diana Nunuț
19 dec. 2025, 19:50, Politic

Oana Țoiu a vorbit vineri seara, la Antena 3 CNN, despre stadiul pregătirilor deplasării președintelui Nicușor Dan la Casa Albă, pentru o întâlnire cu Donald Trump.

Ministra a afirmat faptul că se lucrează pe câteva componente împreună cu echipa administrației prezidențiale, dar și cu echipa desemnată din SUA pentru această întâlnire.

„În prima parte a anului 2026 (va avea loc întâlnirea – n.r.), acest lucru a făcut parte și din întâlnirile delegației Statele Unite ale Americii în România de curând. Lucrăm pe câteva componente împreună cu echipa administrației prezidențiale și cu echipa desemnată din SUA pentru asta”, a spus Oana Țoiu la Antena 3 CNN. 

Una dintre componentele din cadrul întâlnirii, cea economică

Ministra a subliniat că una dintre componentele acestei întâlniri între cei doi președinți este cea economică. De asemenea, în pregătirea întâlnirii sunt incluse și componentele privind Apărarea și securitatea.

„Una dintre componente este, evident, cea economică, pentru că ambii președinți au spus foarte clar la începutul mandatelor dumnealor că în ceea ce privește politica externă, componenta economică devine absolut esențială, poate mai mult decât a fost cazul în trecut. Există componenta de apărare și de securitate”, a spus Oana Țoiu, vineri seara.

Aceasta a mai subliniat că în ultima declarație avută împreună cu partea americană în închiderea dialogului strategic pe acest an, „este menționată colaborare pe schimbul de informații, în special în ceea ce privește protecția granițelor, de exemplu”.

În luna octombrie, consilierul prezidențial pe securitate națională, Cristian Diaconescu, afirmase, într-o emisiune la Digi24, că „președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine”.

În luna septembrie, președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Antena 3 CNN când ar putea avea loc o deplasare oficială în SUA, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump.

„După cum știți, am avut o conversație telefonică cu domnul Trump imediat ce am fost învestit în funcție și în acea conversație, domnia sa m-a invitat în Statele Unite, într-o vizită oficială. Această vizită va avea loc fără discuții, cel mai probabil la începutul anului viitor”, spunea, la momentul respectiv,Nicușor Dan.

Recomandarea video

EXCLUSIV A mințit Guvernul României în fața Curții de Justiție a UE? O întrebare născută din Concluziile Avocatului General în dosarul privind prescripția
G4Media
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei kilogramul. Și străinii îl cumpără
Gandul
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Cancan
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
Libertatea
Ce se întâmplă dacă lași luminițele de Crăciun aprinse peste noapte? Cât îți încarcă factura la energie
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor