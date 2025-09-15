Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, noi anunțuri despre vizita sa în SUA: Când ar putea avea loc

Nicușor Dan, noi anunțuri despre vizita sa în SUA: Când ar putea avea loc

Președintele României, Nicușor Dan a făcut luni seara nou anunțuri despre viitoarea sa vizita în SUA. Aceasta ar putea avea loc la începutul anului viitor, a declarat Dan. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele.
Petru Mazilu
15 sept. 2025, 22:57

„Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor”, a spus Nicușor Dan, luni seara, la Antena 3 CNN.

Președintele României a spus care vor fi principalele obiective ale vizitei în SUA.

„Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari (legate de SUA n.r.), securitatea și economia. (…) Să fiți siguri că România se va duce cu toate propunerile legate de securitate … dar mai ales cu niște propuneri concrete legate de partea economică”, a explicat Nicușor Dan enumerând domeniile de interes ale România: energia, IT-ul, resursele minerale și Inteligența Artificială.