SUA triplează bonusul pentru cei care pleacă voluntar, la 3.000 de dolari

Practic, suma prevăzută inițial s-a triplat la 3.000 de dolari. Inițiativa extrem de controversată face parte din măsurile administrative împotriva imigrației. Oferta ar include un zbor gratuit înapoi în țările de origine.

Avertismentul secretarului DHS

„Străinii aflați în situație ilegală ar trebui să profite de acest cadou și să se auto-deporteze, deoarece, dacă nu o vor face, îi vom găsi, îi vom aresta și nu se vor mai întoarce niciodată”, a declarat secretarul DHS, Kristi Noem, într-un comunicat, conform lavocedinewyork.com.

Costuri ridicate și participare limitată

Unii spun că eforturile administrației de a convinge oamenii să plece au fost împiedicate de costurile ridicate, planificarea deficitară și participarea limitată.

The Atlantic raportează că guvernul federal a lansat o campanie de 200 de milioane de dolari pentru a crește numărul auto-deportărilor, dar a primit doar aproximativ 35.000 de cereri.

Unii dintre cei care au aplicat pentru program spun că nu au primit plata obișnuită de 1.000 de dolari pentru acest lucru.

Aplicația pentru auto-deportare

În martie, administrația Trump a lansat o aplicație redenumită CBP Home pentru a facilita plecările. Aplicația, denumită anterior CBP One, a fost folosită de administrația Biden pentru a permite migranților să intre legal în SUA.

În luna mai, DHS a declarat că prețul mediu al arestării, detenției și deportării unei persoane fără statut legal era de aproximativ 17.000 de dolari.

Cifre sub țintă

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie anul trecut, președintele Trump a intensificat represiunea împotriva imigrației, în ciuda reacției negative a opiniei publice. Cu toate acestea, deși a promis să deporteze 1 milion de imigranți în fiecare an, administrația sa a reușit până acum să expulzeze aproximativ 622.000 în 2025.

Administrația se pregătește pentru o represiune mai agresivă împotriva imigrației în 2026, cu miliarde de dolari în fonduri noi. Oficialii americani spun că intenționează să angajeze mii de agenți suplimentari, să deschidă noi centre de detenție și să colaboreze cu companii externe pentru a urmări persoanele fără statut legal.