Prima pagină » Știri externe » SUA triplează bonusul pentru cei care pleacă voluntar, la 3.000 de dolari

SUA triplează bonusul pentru cei care pleacă voluntar, la 3.000 de dolari

Oficialii Departamentului Securității Interne au anunțat că administrația Trump va majora compensația la 3.000 de dolari pentru cei care sunt dispuși să plece voluntar din Statele Unite până la sfârșitul anului 2025.
SUA triplează bonusul pentru cei care pleacă voluntar, la 3.000 de dolari
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Andreea Tobias
23 dec. 2025, 18:43, Știri externe

Practic, suma prevăzută inițial s-a triplat la 3.000 de dolari. Inițiativa extrem de controversată face parte din măsurile administrative împotriva imigrației. Oferta ar include un zbor gratuit înapoi în țările de origine.

Avertismentul secretarului DHS

„Străinii aflați în situație ilegală ar trebui să profite de acest cadou și să se auto-deporteze, deoarece, dacă nu o vor face, îi vom găsi, îi vom aresta și nu se vor mai întoarce niciodată”, a declarat secretarul DHS, Kristi Noem, într-un comunicat, conform lavocedinewyork.com.

Costuri ridicate și participare limitată

Unii spun că eforturile administrației de a convinge oamenii să plece au fost împiedicate de costurile ridicate, planificarea deficitară și participarea limitată.

The Atlantic raportează că guvernul federal a lansat o campanie de 200 de milioane de dolari pentru a crește numărul auto-deportărilor, dar a primit doar aproximativ 35.000 de cereri.

Unii dintre cei care au aplicat pentru program spun că nu au primit plata obișnuită de 1.000 de dolari pentru acest lucru.

Aplicația pentru auto-deportare

În martie, administrația Trump a lansat o aplicație redenumită CBP Home pentru a facilita plecările. Aplicația, denumită anterior CBP One, a fost folosită de administrația Biden pentru a permite migranților să intre legal în SUA.

În luna mai, DHS a declarat că prețul mediu al arestării, detenției și deportării unei persoane fără statut legal era de aproximativ 17.000 de dolari.

Cifre sub țintă

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie anul trecut, președintele Trump a intensificat represiunea împotriva imigrației, în ciuda reacției negative a opiniei publice. Cu toate acestea, deși a promis să deporteze 1 milion de imigranți în fiecare an, administrația sa a reușit până acum să expulzeze aproximativ 622.000 în 2025.

Administrația se pregătește pentru o represiune mai agresivă împotriva imigrației în 2026, cu miliarde de dolari în fonduri noi. Oficialii americani spun că intenționează să angajeze mii de agenți suplimentari, să deschidă noi centre de detenție și să colaboreze cu companii externe pentru a urmări persoanele fără statut legal.

Recomandarea video

Japonia testează o armă laser de 100 kilowați care poate doborî drone şi proiectile uşoare din aer
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport
Dorinel Umbrărescu, declarație publică rară. Când promite șeful UMB Spedition că va termina de construit autostrada A7 până la Pașcani
Libertatea
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele două luni. Ce noroc le așteaptă
CSID
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor