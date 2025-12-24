Prima pagină » Știrile zilei » Statele Unite sancționează un fost comisar european sub acuzația de cenzurarea platformelor americane

Statele Unite sancționează un fost comisar european sub acuzația de cenzurarea platformelor americane

Guvernul de la Washington a anunțat marți impunerea unor interdicții de viză împotriva unui fost comisar al Uniunii Europene și a mai multor activiști anti-dezinformare, pe care îi acuză că au contribuit la cenzurarea discursului pe platforme americane, relatează Reuters.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
24 dec. 2025, 02:45, Știri externe

Potrivit Secretarului de Stat, Marco Rubio, cele cinci persoane vizate de sancțiuni „au condus eforturi organizate pentru a constrânge platformele americane să cenzureze, să demonetizeze și să suprime punctele de vedere americane cărora le opun. Acești activiști radicali și ONG-uri au intensificat cenzura de către state străine, în fiecare caz vizând vorbitori americani și companii americane”. 

Fostul comisar european vizat de interdicții este Thierry Breton, fost comisar european pentru piața internă între 2019 și 2024. Acesta a fost descris de Departamentul de Stat drept  unul dintre artizanii DSA (Legea Serviciilor Digitale) pe care oficialii americani o consideră o depășire a reglementării legitime și o amenințare la adresa libertății de exprimare.  

Alături de Breton, interdicțiile de viză îi vizează pe Imran Ahmed, director executiv al organizației Centrul pentru Combaterea Urii în Mediul Digital, precum și pe Anna-Lena von Hodenberg și Josephine Ballon, reprezentante ale organizației germane HateAid, și pe Clare Melford, cofondatoare a Indexului Dezinformării Globale (GDI). 

Un purtător de cuvânt al GDI a calificat măsura drept „imorală, ilegală și neamericană”, acuzând administrația Trump de un „atac autoritar asupra libertății de exprimare”. 

 

