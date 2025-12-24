Prima pagină » Știrile zilei » Curtea Supremă SUA respinge inițiativa administrației Trump de a trimite Garda Națională la Chicago

Curtea Supremă SUA respinge inițiativa administrației Trump de a trimite Garda Națională la Chicago

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins marți cererea administrației Trump de a permite trimiterea de trupe ale Gărzii Naționale la Chicago, menținând o decizie judecătorească federală care blochează temporar măsura, potrivit Reuters.
Radu Mocanu
24 dec. 2025, 02:12, Știri externe

Prin decizia de marți, judecătorii de la Curtea Supremă au menținut o decizie federală care nu permite guvernului de la Washington desfășurare Gărzii Federale la Chicago.

În cadrul procesului, Departamentul de Justiție a cerut ca trupele să fie desfășurate pe durata procesului, dar decizia Instanței Supreme notează: „În această etapă preliminară, Guvernul nu a reușit să identifice o sursă de autoritate care ar permite armatei să aplice legile în Illinois”. Potrivit deciziei Curții, puterea prezidențială de a federaliza Garda Națională poate fi exercitată doar în circumstanțe excepționale. 

La aceasta decizia, Casa Albă a reacționat anunțând „Nimic din hotărârea de astăzi nu diminuează atenția asupra acestei agende centrale”, despre obiectivele din domeniul migrației. 

Trump ordonase desfășurarea trupelor în Chicago și Portland, după măsuri similare în Los Angeles, Memphis și Washington, D.C., invocând necesitatea protejării personalului federal și a proprietăților guvernamentale pe fondul protestelor împotriva acțiunilor sale. 

Decizia președintelui a fost contestată în instanță de autoritățile statale. În octombrie, o instanță federală a că nu există dovezi privind imposibilitatea aplicării legii, avertizând că o desfășurare militară ar putea „turna gaz pe foc”.  

Decizia a fost menținută în continuare și de un complet format din trei judecători de la Curtea de Apel a celui de-al Șaptelea Circuit, concluzionând că faptele nu justifică acțiunea președintelui în Illinois.

