Andrius Kubilius, fost premier lituanian, a menționat crearea unei „forțe militare europene permanente de 100.000 de oameni” ca o opțiune posibilă pentru a proteja mai bine continentul.

„Cum vom înlocui forța americană de 100.000 de oameni, care este coloana vertebrală a forțelor armate din Europa?”, a întrebat el într-un discurs ținut în Suedia, scrie Le Figaro.

Comisarul european pentru apărare a susținut, de asemenea, ideea creării unui „consiliu european de securitate” care să reunească marile puteri ale continentului, inclusiv, eventual, Regatul Unit, pentru a facilita și accelera procesul decizional în Europa în materie de apărare.

„Consiliul de Securitate European ar putea fi compus din membri permanenți cheie și alți membri rotativi”, a indicat el. „Ar fi în total 10-12 membri, care ar avea sarcina de a discuta subiecte esențiale în materie de apărare”.

Prima prioritate a acestui organism ar fi, în opinia sa, încercarea de a schimba dinamica conflictului din Ucraina pentru a evita o înfrângere a Kievului.

Jurnaliștii francezi spun că declarațiile vin în contextul afirmațiilor președintelui american Donald Trump cu privire la ambiția sa de a anexa Groenlanda. Acestea alimentează temerile liderilor NATO cu privire la fiabilitatea alianței cu Washingtonul.