Măsuri de sprijin: ajutoare pentru consumatorii vulnerabili, UAT-uri și termoficare

„Avem măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Vorbim de o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil, care se prelungește până la început. Ordonanța a fost adoptată în cursul acestui an, se va prelungi și pentru anul viitor”, a declarat Alexandru Nazare.

De asemenea, Guvernul a instituit reguli pentru continuarea programului „Masă Sănătoasă”, până la aprobarea bugetului pe 2026.

Ministrul Finanțelor a anunțat măsuri de sprijin pentru autoritățile publice locale. Acestea vizează împrumuturi din trezorerie pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Discutăm de o sumă de aproape 500 de milioane de lei, care din trezorerie vor putea fi alocați pentru cofinanțarea proiectelor din PNRR, aflate în sarcina bugetelor locale, cu termen limită 31 iunie 2026. Este foarte important că încă din prima zi a anului 2026, aceste surse de finanțare vor fi puse la dispoziția UAT-urilor pentru a le folosi”, a explicat Alexandru Nazare.

La termoficare, ministrul a anunțat și aici un sprijin. UAT-urile pot primi până la 200 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de producție și furnizarea agentului termic, inclusiv plata restanțelor și a pierderilor, până la 31 martie 2026.

În privința combaterii evaziunii fiscale și modificărilor reglementărilor în domeniul produselor accizabile, ordonanța privește autorizarea operatorilor din domeniul produselor accizabile, centralizează autorizarea acestora la nivel național, a mai spus ministrul Finanțelor.