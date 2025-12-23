Prima pagină » Politic » Măsuri de sprijin: ajutoare pentru consumatorii vulnerabili, UAT-uri și termoficare

Măsuri de sprijin: ajutoare pentru consumatorii vulnerabili, UAT-uri și termoficare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți seara adoptarea unei ordonanțe care cuprinde măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile, autoritățile publice locale și sisteme de termoficare.
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar din noiembrie este mai mic decât anul trecut. Ținta pentru 2026 va fi între 6 și 6,5%
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar din noiembrie este mai mic decât anul trecut. Ținta pentru 2026 va fi între 6 și 6,5%
Anunțul ministrului de Finanțe privind „ordonanța trenuleț”. Ce impozite și cote scad în 2026
Anunțul ministrului de Finanțe privind „ordonanța trenuleț”. Ce impozite și cote scad în 2026
Ciprian Șerban, alături de Dorinel Umbrărescu pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei: Un coridor modern care transformă radical mobilitatea
Ciprian Șerban, alături de Dorinel Umbrărescu pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei: Un coridor modern care transformă radical mobilitatea
Investigație WSJ : Explozia unei rachete Starship a companiei SpaceX a pus în pericol trei avioane și 450 de pasageri
Investigație WSJ : Explozia unei rachete Starship a companiei SpaceX a pus în pericol trei avioane și 450 de pasageri
Incendiu în parcarea unui mall din Ploiești în timpul nopții
Incendiu în parcarea unui mall din Ploiești în timpul nopții
Andreea Tobias
23 dec. 2025, 22:05, Politic

„Avem măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Vorbim de o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil, care se prelungește până la început. Ordonanța a fost adoptată în cursul acestui an, se va prelungi și pentru anul viitor”, a declarat Alexandru Nazare.

De asemenea, Guvernul a instituit reguli pentru continuarea programului „Masă Sănătoasă”, până la aprobarea bugetului pe 2026.

Ministrul Finanțelor a anunțat măsuri de sprijin pentru autoritățile publice locale. Acestea vizează împrumuturi din trezorerie pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Discutăm de o sumă de aproape 500 de milioane de lei, care din trezorerie vor putea fi alocați pentru cofinanțarea proiectelor din PNRR, aflate în sarcina bugetelor locale, cu termen limită 31 iunie 2026. Este foarte important că încă din prima zi a anului 2026, aceste surse de finanțare vor fi puse la dispoziția UAT-urilor pentru a le folosi”, a explicat Alexandru Nazare.

La termoficare, ministrul a anunțat și aici un sprijin. UAT-urile pot primi până la 200 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de producție și furnizarea agentului termic, inclusiv plata restanțelor și a pierderilor, până la 31 martie 2026.

În privința combaterii evaziunii fiscale și modificărilor reglementărilor în domeniul produselor accizabile, ordonanța privește autorizarea operatorilor din domeniul produselor accizabile, centralizează autorizarea acestora la nivel național, a mai spus ministrul Finanțelor.

Recomandarea video

Japonia testează o armă laser de 100 kilowați care poate doborî drone şi proiectile uşoare din aer
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
Libertatea
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele două luni. Ce noroc le așteaptă
CSID
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor