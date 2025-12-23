SUA ar fi trimis trupe și un număr mare de avioane în Caraibe pe fondul tensiunilor cu Venezuela

Nici Casa Albă, nici Departamentul Apărării nu au comentat raportul, bazat pe date de zbor open-source și oficiali americani anonimi. Potrivit unui general în rezervă al Forțelor Aeriene SUA, mișcarea indica faptul că Washingtonul poziționează resurse militare pentru a „lua măsuri”, notează Baha.

Pe de altă parte, Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM) a declarat că mișcările reprezintă „o practică standard de a roti în mod curent echipamente și personal către orice instalație militară”, refuzând să discute despre operațiuni militare specifice din regiune.

Între timp, președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri Venezuela cu privire la atacuri iminente asupra terestrelor împotriva cartelurilor de droguri.

Washingtonul a impus, de asemenea, o blocadă asupra petrolierelor care navigau spre și dinspre Venezuela, Trump declarând că Venezuela este „complet înconjurată” de cea mai mare „armadă” din istoria Americii de Sud.

Trump spune că ar fi „inteligent” ca Maduro să renunțe la putere: „Nu este prietenul Statelor Unite”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că ar fi inteligent ca președintele venezuelean Nicolas Maduro să părăsească puterea, iar SUA ar putea păstra sau vinde petrolul confiscat în largul coastelor Venezuelei în ultimele săptămâni.

Tensiunile dintre SUA și Venezuela au crescut din ce în ce mai mult în ultima perioadă, după ce campania dusă de Trump împotriva lui Maduro a inclus o prezență militară intensificată în regiune și mai multe atacuri asupra navelor suspectate de trafic de droguri în Oceanul Pacific și Marea Caraibelor.

Donald Trump a fost întrebat dacă scopul acestor acțiuni este acela de a-l forța pe Maduro să renunțe la putere.