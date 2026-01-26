Prima pagină » Știri externe » Trump spune că Iranul vrea un acord cu SUA după ce a trimis o „mare armadă” în regiune

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că situația cu Iranul este „în schimbare”, deoarece a trimis o „mare armadă” în regiune.
Avem o mare armadă lângă Iran”, a spus Trump într-un interviu acordat Axios.

Liderul de la Casa Albă a declarat că Teheranul vrea să ajungă la un acord.

Vor să facă un acord. Știu asta. Au sunat în numeroase rânduri. Vor să vorbească”, a precizat Trump.

Declarațiile vin în contextul în care Trump a fost aproape, la începutul lunii, de a ordona lovituri asupra unor ținte ale regimului iranian, după reprimarea violentă a protestelor. Decizia a fost amânată, însă oficiali de la Casa Albă spun că opțiunea militară rămâne pe masă.

Potrivit surselor Axios, Trump nu a luat încă o decizie finală și urmează să aibă noi consultări în această săptămână.

Între timp, armata americană își consolidează prezența în regiune, inclusiv prin desfășurarea portavionului USS Abraham Lincoln.

Oficialii americani spun că un eventual acord ar presupune eliminarea uraniului îmbogățit din Iran, limitarea programului de rachete cu rază lungă de acțiune, renunțarea la sprijinul pentru grupările aliate din regiune și interzicerea îmbogățirii uraniului pe teritoriul iranian.

