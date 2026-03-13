Trump despre discuțiile cu membrii echipei de securitate națională: Îi las să-și spună părerea, apoi îi conving pe toți

Președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit modul în care decurg discuțiile cu membrii echipei sale de securitate națională. Îi las să-și spună părerea, apoi îi conving pe toți, a spus Trump.
sursa foto: Casa Albă
Petru Mazilu
13 mart. 2026, 17:22, Politic

Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unui interviu acordat lui Brian Kilmeade de la Fox News, potrivit CNN. Donald Trump a spus că între membrii echipei sale nu există prea multe dezacorduri în ceea ce privește deciziile despre război. Totuși, atunci când există puncte de vedere diferite Donald Trump intervine.

„Îi las să-și spună părerea. Și chiar o fac, și avem unele diferențe de opinie, dar nu sunt niciodată prea multe. Îi conving pe toți să o facem în felul meu”, a răspuns Trump atunci când a fost întrebat despre discuțiile din spatele ușilor închise.

Realizatorul interviului și-a justificat întrebarea pornind de la dezacordurile din istoria prezidențială modernă. Potrivit acestuia, secretarul Apărării, Donald Rumsfeld, și secretarul de stat, Colin Powell, s-au certat în fața președintelui George W. Bush, iar secretarul de Stat, George Shultz, și secretarul Apărării, Caspar Weinberger, s-au contrat în fața președintelui Ronald Reagan.

De asemenea, recent au circulat informații, neconfirmate oficial, conform cărora unii apropiați ai lui Trump nu au fost de acord cu câteva decizii importante legate de Ucraina, Rusia și războiul din Iran.

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor