Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor

Nicușor Dan i-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe colindătorii din Satu Mare, însă și de această dată președintele a afișat un comportament inadecvat și infantil, scrie Gândul.

Șeful statului a început să guste cu poftă din colăceii tradiționali oferiți de colindători, fără să mai țină cont de protocolul funcției pe care o ocupă.

Președintele Nicușor Dan a invitat la Palatul Cotroceni, Ansamblurile Folclorice „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană” din zona Satul Mare. La eveniment au asistat și partenera sa, Mirabela Grădinaru, alături de cei doi copii ai lor.

În timpul reprezentației de colinde din sala mare a Palatului Cotroceni, Nicușor Dan și familia sa au primit colaci tradiționali din partea artiștilor invitați.

Președintele, fără să mai țină cont de nimic, a început să muște cu poftă din colăcei, asemenea, fiului său în vârstă de câțiva anișori.

În calitate de președinte și gazdă a unui eveniment la Cotroceni, Nicușor Dan ar fi trebuit să acorde respectul și atenția cuvenită artiștilor.

Din nefericire, bucatele tradiționale au fost mult mai tentante, așa că Nicușor s-a simțit ca acasă.

Partenera sa, Mirabela Grădinaru, a reușit să nu cedeze poftelor culinare și să mențină o atitudine în ton cu evenimentul.

Președintele Nicușor Dan nu și-a putut controla entuziasmul atunci când a primit, în dar, o pălărie din paie tradițională. Președintele a fost atât de încântat, încât a ținut morțiș să-și pună pe cap pălăria și să facă poze în Palatul Cotroceni.