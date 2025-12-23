Prima pagină » Breaking News » Anunțul ministrului de Finanțe privind „ordonanța trenuleț”. Ce impozite și cote scad în 2026

Anunțul ministrului de Finanțe privind „ordonanța trenuleț”. Ce impozite și cote scad în 2026

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat marți seara ce impozite și cote vor fi diminuate în 2026. Acestea sunt incluse în ordonanța aprobată marți seara de Guvern.
Petru Mazilu
23 dec. 2025, 22:11, Economic

Guvernul a luat mai multe măsuri pentru relansarea economică în ședința de marți. Printre acestea este reducerea impozitului pe cifra de afaceri la 0,5% în 2026, așa cum a anunțat Alexandru Nazare în cadrul unei conferințe de presă. De asemenea, impozitul va fi eliminat din 2027.

Potrivit ministrului, din 2026 va fi o cotă unică de 1% pt microintreprinderile sub 100.000 de euro. Totodată, din 2027, va fi eliminată taxa pe construcții cunoscută și drept „taxa pe stâlp”.

„Face parte din categoria de eliminare a frânelor din investiții”, a explicat ministrul de Finanțe precizând că există și măsuri de consolidare a digitalizării.

Măsurile de relansare economică au fost luate în consultare cu reprezentanții mediului de business, a dezvăluit ministrul de Finanțe adăugând că „practic, unele sunt propuneri ale lor”.

Măsurile reprezintă un preambul înainte de aprobarea bugetului pe 2026 și vor asigura predictibilitate, printre altele, ajutând marile companii să-și facă planurile de business.

Ministerul Finanțelor a aprobat Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Pachetul cunoscut sub numele de „Ordonanța trenuleț” cuprinde o serie de măsuri economice și fiscale, cu impact asupra societății și în numeroase domenii de activitate.

