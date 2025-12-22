Ordonanța trenuleț, publicată în transparență de Ministerul Finanțelor. Românii pot trimite opinii 10 zile

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectul de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Proiectul, cunoscut drept „ordonanța trenuleț”, vine însoțit de nota de fundamentare și este disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru consultare publică.

Ordonanța trenuleț clarifică măsurile convenite la ultimele întâlniri ale coaliției: creșterea salariului minim de la jumătatea anului și scăderea impozitului IMCA pe cifra de afaceri.

Actul normativ reduce cu 10% fondurile alocate partidelor și sumele pentru parlamentari în 2026. Salariile în sectorul public și pensiile vor rămâne plafonate anul viitor, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Companiile de stat trebuie să prezinte până la sfârșitul primului trimestru planuri de eficientizare, iar creșterea cheltuielilor cu salarii este plafonată.