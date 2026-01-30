Urbanism fără birocrație. Toate solicitările și avizele vor fi comunicate electronic, cu dată certă

Potrivit comunicatului emis de Guvern, noile prevederi debirocratizează procesele din urbanism și responsabilizează autoritățile publice. Măsurile adoptate aselimină interpretările diferite ale entităților emitente de avize și consolidează disciplina procedurală pentru beneficiari și instituții, fapt care sprijină investițiile publice și construcțiile private.

Administrația publică devine mai transparentă prin comunicarea electronică a tuturor solicitărilor și avizelor, cu dată certă. Digitalizarea va permite cetățenilor să urmărească stadiul proiectelor și responsabilitatea instituțiilor implicate.

Totodată, se vor reduce costurile indirecte suportate de cetățeni prin eliminarea taxelor nejustificate pentru lucrările publice și a întârzierilor administrative.

Măsurile urmăresc eliminarea blocajelor și a refuzurilor arbitrare la depunerea documentațiilor, inclusiv pe platformele digitale, unde nu mai pot exista limitări numerice.

Accesul la procedurile administrative devine astfel nediscriminatoriu pentru firme, cetățeni și autorități locale.