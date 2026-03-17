Ambasadorul rus de la Chișinău a primit o sticlă cu apă contaminată din Nistru

Ambasadorul rus din Republica Moldova, Oleg Ozerov, a primit o notă de protest și o sticlă cu apă contaminată din Nistru, anunță Ukrinform. Acestea i-au fost date de oficialii moldoveni.

MAE de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul rus în urma bombardamentelor ruse asupra hidrocentralei de la Novodniestrovsk din Ucraina, care au provocat la o deversare de produse petroliere în Nistru.

Conform Ministerului Afacerilor Externe al Moldovei, râul „asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și 98% din locuitorii Chișinăului”.

Atacul rusesc a vizat o centrală hidroelectrică. Scurgerea de petrol a poluat rețelele de apă din Moldova.