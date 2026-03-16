Poluarea provocată de atacul rusesc asupra unei centrale hidroelectrice din Ucraina a întrerupt alimentarea cu apă a unui oraș din Moldova

Președinta Maia Sandu, care dorește să aducă Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa, în Uniunea Europeană până la sfârșitul deceniului, consideră Rusia responsabilă pentru poluarea râului Nistru, potrivit Reuters.

Ministerul Mediului din Moldova a trasmis că scurgerea a determinat întreruperea aprovizionării în Bălți, un oraș cu 90.000 de locuitori, și în alte trei localități, și că aceasta va rămâne în vigoare cel puțin încă 12 ore în timpul zilei de marți.

Școlile au primit ordin să se închidă, iar elevilor li s-a spus să lucreze online.

Moldova a declarat duminică o alertă de mediu de 15 zile, pe măsură ce amploarea poluării a devenit evidentă.

„Am declarat alertă de mediu și luăm măsuri pentru a ne proteja populația”, a declarat Sandu într-o postare pe rețelele de socializare, referindu-se la atacul din 7 martie asupra hidrocentralei Novodnistrovsk.

„Rusia poartă întreaga responsabilitate”.

Sandu a denunțat în repetate rânduri invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei și a acuzat Moscova că încearcă să-i răstoarne guvernul. Moscova o acuză că incită la rusofobie.

UE a acordat un sprijin financiar considerabil Moldovei de la alegerea lui Sandu în 2020, iar Marta Kos, comisarul UE pentru extindere, a declarat că blocul este pregătit să ajute la combaterea poluării.

„Acest lucru ne reamintește că războiul Rusiei nu se oprește la granițele Ucrainei”, a scris ea pe X. „Suntem solidari cu Republica Moldova”.