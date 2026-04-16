Rachetele rusești au lovit Kievul și alte orașe ucrainene. Trei persoane au murit și mai multe au fost rănite

Forțele ruse au atacat capitala ucraineană Kiev și alte orașe joi dimineața, ucigând trei persoane, printre care un copil de 12 ani, rănind peste 20 de persoane și provocând pagube importante clădirilor, au declarat oficialii.
Andrei Rachieru
16 apr. 2026, 05:37, Știri externe

În Kiev, primarul Vitali Klitschko a declarat că două persoane, printre care și un copil, au murit. În orașul Dnipro, din sud-estul țării, unde atacurile rusești au incendiat clădiri rezidențiale, guvernatorul regional a declarat că o persoană a fost ucisă, scrie Reuters.

„În urma atacului inamic asupra capitalei, două persoane au fost ucise, un băiat de 12 ani și o femeie de 35 de ani”, a scris Klitschko pe Telegram.

„Zece locuitori au fost răniți. Șase sunt internați în spital.”

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei, a estimat numărul răniților din oraș la 18, inclusiv un copil.

Alerta de raid aerian a rămas în vigoare atât în Kiev, cât și în Dnipro, la mai mult de două ore după ce a fost instituită în capitală.

Fotografiile postate online arătau incendii scăpate de sub control și fum care se ridica spre cer.
Klitschko a declarat că echipele de salvare au salvat o mamă și un copil dintr-o clădire dintr-un cartier central, unde parterul a fost grav avariat.

El a mai spus că o rachetă a lovit etajul al șaselea al unui bloc de apartamente din cartierul central Podil.

Klitschko a declarat că a izbucnit un incendiu de proporții într-o clădire dintr-un cartier din nordul capitalei și că patru lucrători medicali de urgență au fost răniți, în timp ce resturi au căzut în mai multe locuri.

În Dnipro, guvernatorul regional Oleksandr Ganzha a scris pe Telegram că un locuitor a murit. El a menționat că 10 persoane au fost rănite și a postat imagini care arată clădiri rezidențiale în flăcări.
În Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, situat în nord-est, oficialii au declarat că două persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu drone.

