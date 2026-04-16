Rachetele rusești au lovit Kievul și alte orașe ucrainene. Trei persoane au murit și mai multe au fost rănite

În Kiev, primarul Vitali Klitschko a declarat că două persoane, printre care și un copil, au murit. În orașul Dnipro, din sud-estul țării, unde atacurile rusești au incendiat clădiri rezidențiale, guvernatorul regional a declarat că o persoană a fost ucisă, scrie Reuters.

„În urma atacului inamic asupra capitalei, două persoane au fost ucise, un băiat de 12 ani și o femeie de 35 de ani”, a scris Klitschko pe Telegram.

„Zece locuitori au fost răniți. Șase sunt internați în spital.”

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei, a estimat numărul răniților din oraș la 18, inclusiv un copil.

Alerta de raid aerian a rămas în vigoare atât în Kiev, cât și în Dnipro, la mai mult de două ore după ce a fost instituită în capitală.

Fotografiile postate online arătau incendii scăpate de sub control și fum care se ridica spre cer.

Klitschko a declarat că echipele de salvare au salvat o mamă și un copil dintr-o clădire dintr-un cartier central, unde parterul a fost grav avariat.

El a mai spus că o rachetă a lovit etajul al șaselea al unui bloc de apartamente din cartierul central Podil.

Klitschko a declarat că a izbucnit un incendiu de proporții într-o clădire dintr-un cartier din nordul capitalei și că patru lucrători medicali de urgență au fost răniți, în timp ce resturi au căzut în mai multe locuri.

În Dnipro, guvernatorul regional Oleksandr Ganzha a scris pe Telegram că un locuitor a murit. El a menționat că 10 persoane au fost rănite și a postat imagini care arată clădiri rezidențiale în flăcări.

În Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, situat în nord-est, oficialii au declarat că două persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu drone.