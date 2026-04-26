Vreme rea și în Republica Moldova. Un copac a căzut la Zoo Chișinău peste un copil de 6 ani

Poliția Republicii Moldova a anunțat că un copac a căzut peste un copil de 6 ani. Acesta se afla împreună cu tatăl său în Grădina Zoologică din Chișinău.

Copilul a fost preluat de un echipaj medical și transportat în stare gravă la spital.

În contextul rafalelor puternice de vânt, polițiștii îi îndeamnă pe părinți să evite deplasările împreună cu copiii.

Guvernul Republicii Moldova a transmis că vântul puternic a provocat căderi de arbori și crengi pe mai multe drumuri naționale, afectând temporar circulația rutieră pe mai multe segmente.

Echipele de drumari intervin în teren pentru deblocarea circulației.