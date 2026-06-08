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Aeroportul Chișinău, nou punct de tranzit pentru deplasările externe ale lui Zelenski

Aeroportul Internațional Chișinău pare să fi devenit un nou punct de plecare pentru vizitele externe ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
Aeroportul Chișinău, nou punct de tranzit pentru deplasările externe ale lui Zelenski
Andrei Rachieru
08 iun. 2026, 13:45, Știri externe
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Potrivit datelor platformei de monitorizare a zborurilor FlightAware, citate de presa ucraineană, aeronava utilizată de liderul de la Kiev a aterizat duminică dimineață în capitala Republicii Moldova, după un zbor din orașul polonez Rzeszów.

La scurt timp după aterizare, avionul și-a continuat călătoria spre Londra, unde Zelenski a participat la întâlniri cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei.

Până în prezent, aeroportul Rzeszów-Jasionka din Polonia a fost principalul punct de plecare pentru deplasările externe ale președintelui ucrainean și ale delegațiilor oficiale. Motivele schimbării rutei nu au fost explicate oficial, însă aceasta are loc pe fondul unor tensiuni recente dintre Kiev și Varșovia.

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