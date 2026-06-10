Dispariția misterioasă a unui presupus spion Mossad în Liban. Ultima oară a fost văzut la Ambasada Ucrainei

Ajungând spre dealurile verzi ce domină Beirutul, bărbatul a dispărut în spatele porților Ambasadei Ucrainei, situată din cartierul de lux Baabda.

Acum, locația sa este un mister. Bărbatul, ar fi prins într-un joc de spionaj în desfășurare, pe fondul încercărilor Hezbollah de a-i descoperi pe spionii israelieni infiltrați în grupare, potrivit Associated Press.

Bărbatul se numește Khaled al-Aydi, este un refugiat de origine palestiniană, ce are și cetățenie ucraineană. El a fost reținut de Hezbollah, fiind acuzat de autoritățile libaneze că ar fi făcut parte dintr-un complot al serviciilor secrete israeliene, ce avea ca scop comiterea unor atacuri cu bombă și asasinate. Autoritățile libaneze susțin că acest complot ar fi fost dejucat.

Bărbatul ar fi evadat în martie, iar detaliile despre evadarea sa, dar și procesul intentat de un tribunal militar libanez au fost furnizate de trei oficiali judiciari și doi înalți oficiali din domeniul securității din Liban. Ei au vorbit sub condiția anonimatului. De asemenea, un oficial politic din cadrul Hezbollah a furnizat detalii despre acest caz, notează Associated Press.

Ambasada Ucrainei le-a solicitat ajutor autorităților libaneze pentru scoaterea lui al-Aydi din țară

Ambasada Ucrainei a solicitat autorităților libaneze, în martie, să faciliteze plecarea lui al-Aydi din Liban, după ce acesta a evadat din detenția Hezbollah, potrivit unui document al guvernului libanez obținut de Associated Press.

Totuși, Agenția de Securitate Generală a Libanului a refuzat facilitarea evacuării bărbatului, invocând faptul că, potrivit documentului, în septembrie 2025 fusese emis un mandat judiciar de arestare pe numele său.

Un oficial ucrainean care cunoaște cazul a declarat că al-Aydi nu se află în Ambasada Ucrainei sau în complexul acesteia din Liban. Acesta, care a vorbit sub condiția anonimatului, nu a dorit să spună unde se află al-Aydi — și, din preocupare pentru securitatea ambasadei și a personalului acesteia, nu a vrut să spună dacă al-Aydi a fost vreodată în ambasadă sau dacă Ucraina l-a ajutat să fugă.

Bărbatul nu se potrivește profilului

Multe dintre presupusele rețele de spionaj au implicat membri actuali sau foști ai Hezbollahului sau persoane cu legături familiale cu această organizație. Al-Aydi, în schimb, era un străin. El avea cetățenie ucraineană prin mamă, potrivit documentului guvernului libanez obținut de AP. Nu se știe cum ar fi fost acesta recrutat de Israel.

Sute de mii de sirieni au venit în Liban ca refugiați în timpul războiului civil de 14 ani din Siria, însă Al-Aydi a intrat în țară în august 2025 cu un zbor din Etiopia, a spus unul dintre oficialii libanezi de securitate.

Agenția de informații israeliană Mossad a refuzat să comenteze. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a refuzat să comenteze.

Dispariția lui al-Aydi ar putea avea implicații politice pentru guvernul libanez, care a păstrat în mare parte tăcerea cu privire la acest caz.