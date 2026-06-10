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ONU cere Statelor Unite să își reevalueze politica de imigrație în contextul Cupei Mondiale

În ajunul debutului Cupei Mondiale din 2026, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut autorităților americane să revizuiască politica privind imigrația, după mai multe incidente care au implicat oficiali și sportivi veniți pentru competiție.
ONU cere Statelor Unite să își reevalueze politica de imigrație în contextul Cupei Mondiale
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
10 iun. 2026, 17:08, Știri externe
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ONU, reacție înaintea turneului

„Sper sincer că va exista o reevaluare temeinică a modului în care aplicarea politicilor privind migrația afectează drepturile omului și demnitatea umană și că, în special în contextul Campionatului Mondial de Fotbal, vom regândi politicile care, din păcate, par să prevaleze în prezent, mai ales în Statele Unite”, a declarat miercuri oficialul ONU, citat de AFP

Declarațiile vin într-un moment în care politica strictă de imigrație a Statelor Unite a generat mai multe controverse care pun presiune asupra organizatorilor competiției. FIFA a transmis că nu intervine în procedurile de imigrație ale țării gazdă și nici în procesul de acordare a vizelor. 

Controversele politicii de imigrație

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri este cel al arbitrului somalez Omar Artan, care a fost împiedicat să intre în Statele Unite la sosirea sa în Miami, Departamentul de Stat susținând că ar avea legături cu persoane suspectate de apartenență la organizații teroriste. 

Probleme similare au fost semnalate și de delegația Irakului. Potrivit informațiilor apărute în presă, atacantul Aymen Hussein a fost reținut timp de aproape șapte ore pe aeroportul din Chicago, iar fotograful oficial al echipei naționale, Talal Salah, nu a primit permisiunea de a intra în țară, deși avea o viză valabilă.  

În cazul Elveției, atacantul Breel Embolo a întâmpinat dificultăți administrative din cauza unei condamnări anterioare pronunțate de o instanță. Situația sa a fost însă rezolvată, iar jucătorul a obținut viza necesară și urmează să se alăture lotului național.   

Cazul delegației iraniene

Delegația Iranului s-a confruntat cu cea mai mare incertitudine înaintea turneului final. Jucătorii și membrii personalului au primit în cele din urmă vizele pentru Statele Unite și sunt așteptați să ajungă la Los Angeles înaintea primului meci al echipei. 

Cu toate acestea, mai multe persoane din delegație, inclusiv președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, au avut cererile de viză respins, fiind invocate motive precum legăturile cu Corpul Gardienilor Revoluției. 

În plus, Federația iraniană a acuzat, totodată, autoritățile americane că au retras cota de bilete rezervată suporterilor iranieni pentru Cupa Mondială.

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