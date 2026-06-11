Moment tensionat pentru Infantino înainte de Mondial: Nu îți e rușine?

Oficialul forului mondial a abordat situația arbitrului din Somalia care nu a primit viză pentru a intra în SUA, dar și dificultățile întâmpinate de unii suporteri care și-au cumpărat bilete la turneu, însă nu pot intra pe teritoriul american.

Gianni Infantino despre problemele de la Mondialul Cluburilor și cazul arbitrului din Somalia

În cadrul unei conferințe de presă organizate înaintea debutului competiției, Gianni Infantino a explicat că FIFA încearcă să găsească soluții pentru toate problemele apărute, însă nu poate interveni în deciziile suverane ale statelor.

„Este regretabil ceea ce s-a întâmplat cu arbitrul din Somalia. Din nou, nu controlăm totul. Încercăm, vom discuta, vom vorbi, vom vedea. Uneori este bine să te calmezi și să te relaxezi. Lucrăm la toate problemele și încercăm să găsim soluții pentru toate”, a declarat președintele FIFA.

Infantino a subliniat că organizația pe care o conduce nu are autoritatea de a impune guvernelor modul în care gestionează acordarea vizelor sau accesul în țară.

„Trebuie să respectăm faptul că nu suntem regii lumii care pot da ordine guvernelor și forțelor de poliție. Suntem o organizație sportivă”, a adăugat oficialul.

Întrebările incomode ale BBC

Conferința de presă a inclus și un schimb tensionat de replici între Gianni Infantino și un jurnalist al BBC. Reporterul l-a întrebat pe președintele FIFA dacă este rușinat de situația creată și dacă își asumă faptul că a pierdut controlul asupra organizării turneului.

În replică, Infantino a făcut referire la Campionatul Mondial feminin din 2035, care ar urma să fie găzduit de Regatul Unit.

„Vi s-ar părea normal ca FIFA să dicteze guvernului britanic pe cine să lase să intre în țară și pe cine să nu lase să intre? Eu nu cred asta”, a afirmat șeful FIFA.

Acesta a explicat că problemele privind acordarea vizelor există în numeroase state și că anumite categorii de persoane întâmpină frecvent dificultăți în obținerea documentelor necesare pentru călătorie.

Gianni Infantino despre problemele de la Mondialul Cluburilor înaintea debutului competiției

Declarațiile lui Gianni Infantino vin într-un moment sensibil pentru FIFA, cu doar câteva zile înainte de startul uneia dintre cele mai importante competiții organizate de forul mondial. Situația arbitrului somalez și a suporterilor care nu pot intra în SUA a generat numeroase reacții în presa internațională.

Cu toate acestea, președintele FIFA insistă că organizația își face datoria și că încearcă să colaboreze cu autoritățile pentru a găsi soluții acolo unde este posibil, fără a depăși limitele competențelor sale instituționale.