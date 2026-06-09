Cupa Mondială: Alocarea de bilete pentru suporterii Iranului a fost revocată cu doar câteva zile înainte de turneu

„Această evoluție ridică semne de întrebare serioase cu privire la interferența considerațiilor extrasportive și politice în organizarea celui mai mare eveniment fotbalistic din lume”, transmite Federația de la Teheran, citată de BBC.

FFIRI a solicitat FIFA să respecte principiile neutralității, echității și regulamentele stabilite pentru competiție.

Iranienii au invocat regulamentele FIFA care prevăd că fiecare federație participantă la Cupa Mondială primește 8% din totalul biletelor disponibile pentru meciurile propriei echipe, pentru a le distribui suporterilor, punctând că procesul de comercializare începuse deja și numeroși fani și-au făcut planuri de călătorie pentru a asista la partidele naționalei.

Prezența controversată a Iranului la Campionatul Mondial

Participarea Iranului la Cupa Mondială a fost marcată de mai multe controverse și incertitudini, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de SUA și Israel, la finalul lunii februarie.

De asemenea, condițiile impuse pentru vize, obligă naționala Iranului să zboare în și din Statele Unite chiar în zilele meciurilor din grupă.

De asemenea, Iranul a fost nevoit să își mute baza de cantonament din Tucson, Arizona, în orașul mexican Tijuana, susținând că SUA nu au dorit să îi găzduiască.

Federația a acuzat autoritățile americane că au refuzat acordarea vizelor pentru 15 oficiali administrativi considerați membri importanți ai personalului echipei naționale.

FFIRI prezentase o listă cu 10 condiții pentru a participa la turneu, cerând inclusiv permisiunea de intrare pentru membrii federației care au efectuat stagiul militar în cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a punctat că persoanele cu legături cu IRGC se confruntă cu restricții severe de intrare.

În faza grupelor, Iranul urmează să dispute primele două meciuri la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande (15 iunie) și Belgiei (21 iunie), înainte de a întâlni Egiptul la Seattle, pe 26 iun