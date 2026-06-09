Prima pagină » Știrile zilei » Cupa Mondială: Alocarea de bilete pentru suporterii Iranului a fost revocată cu doar câteva zile înainte de turneu

Cupa Mondială: Alocarea de bilete pentru suporterii Iranului a fost revocată cu doar câteva zile înainte de turneu

Federația de Fotbal a Iranului (FFIRI) a anunțat că alocarea de bilete destinată suporterilor iranieni pentru faza grupelor Cupei Mondiale a fost revocată, acuzând încălcarea regulamentului FIFA și influențele politice asupra organizării turneului.
Cupa Mondială: Alocarea de bilete pentru suporterii Iranului a fost revocată cu doar câteva zile înainte de turneu
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
09 iun. 2026, 14:04, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Această evoluție ridică semne de întrebare serioase cu privire la interferența considerațiilor extrasportive și politice în organizarea celui mai mare eveniment fotbalistic din lume”, transmite Federația de la Teheran, citată de BBC

FFIRI a solicitat FIFA să respecte principiile neutralității, echității și regulamentele stabilite pentru competiție. 

Iranienii au invocat regulamentele FIFA care prevăd că fiecare federație participantă la Cupa Mondială primește 8% din totalul biletelor disponibile pentru meciurile propriei echipe, pentru a le distribui suporterilor, punctând că procesul de comercializare începuse deja și numeroși fani și-au făcut planuri de călătorie pentru a asista la partidele naționalei. 

Prezența controversată a Iranului la Campionatul Mondial

Participarea Iranului la Cupa Mondială a fost marcată de mai multe controverse și incertitudini, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de SUA și Israel, la finalul lunii februarie. 

De asemenea, condițiile impuse pentru vize, obligă naționala Iranului să zboare în și din Statele Unite chiar în zilele meciurilor din grupă. 

De asemenea, Iranul a fost nevoit să își mute baza de cantonament din Tucson, Arizona, în orașul mexican Tijuana, susținând că SUA nu au dorit să îi găzduiască.

Federația a acuzat autoritățile americane că au refuzat acordarea vizelor pentru 15 oficiali administrativi considerați membri importanți ai personalului echipei naționale.  

FFIRI prezentase o listă cu 10 condiții pentru a participa la turneu, cerând inclusiv permisiunea de intrare pentru membrii federației care au efectuat stagiul militar în cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. 

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a punctat că persoanele cu legături cu IRGC se confruntă cu restricții severe de intrare. 

În faza grupelor, Iranul urmează să dispute primele două meciuri la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande (15 iunie) și Belgiei (21 iunie), înainte de a întâlni Egiptul la Seattle, pe 26 iun

Recomandarea video

Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț: aproape 300 de tone de fructe
G4Media
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.ro
Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”
Gandul
E oficial! Adela Popescu va reveni la PRO TV
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
Libertatea
Ce face RetuRO cu banii proveniți din ambalajele nereturnate. Destinația garanțiilor de 50 de bani pe care consumatorii nu le mai recuperează
CSID
Cea mai mare flotă auto din istoria Campionatului Mondial de Fotbal. Vor fi folosiți inclusiv roboți de partulare
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia