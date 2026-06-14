Ancelotti își apără jucătorii după remiza Braziliei cu Maroc la startul Cupei Mondiale: Nu totul merge perfect

Brazilienii au avut dificultăți în prima parte a meciului disputat la New Jersey, iar marocanii au deschis scorul prin Ismael Saibari. Reprezentativa sud-americană a egalat în minutul 32 prin Vinicius Junior și a dominat mai clar partea secundă, fără a reuși însă să înscrie golul victoriei.

„Cred că trebuie să reevaluăm ceea ce am făcut în acest meci. Nu am jucat bine. Am fost dezechilibrați și am pierdut posesia de mai multe ori”, a declarat Ancelotti la conferința de presă de după partidă.

Tehnicianul italian a apreciat însă reacția echipei sale după pauză și a subliniat că rezultatul nu trebuie dramatizat.

„Am jucat ceva mai bine în partea a doua, dar nu trebuie să ne pierdem încrederea. A fost primul meci și nu ne putem aștepta ca echipa să fie perfectă încă de la început. Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat și să progresăm pe parcurs. Nu câștigi Cupa Mondială pe baza primului meci”, a afirmat el.

Ancelotti a efectuat două modificări la pauză, introducându-i pe Danilo și Fabinho în locul lui Roger Ibanez și Casemiro. Schimbările au contribuit la stabilizarea jocului Braziliei, care a început să controleze mai bine partida pe măsură ce marocanii au cedat fizic.

Ancelotti rămâne pozitiv

Selecționerul a respins sugestiile potrivit cărora egalul ar putea afecta moralul echipei înaintea următoarelor meciuri din grupă, contra Haiti și Scoția.

„Suntem absolut încrezători. În fotbal nu totul merge perfect. Când lucrurile nu ies așa cum îți dorești, trebuie să accepți criticile și să te îmbunătățești. Exact asta vom face. Acesta este principiul după care ne vom ghida pe tot parcursul turneului”, a spus fostul antrenor al lui Real Madrid.

Ancelotti a recunoscut că emoțiile și lipsa controlului asupra mingii au afectat evoluția echipei în startul partidei.

„A fost un meci dificil la început. Am intrat pe teren cu prea multă tensiune și nu am reușit să controlăm mingea. Repriza a doua a fost ceva mai bună, dar a rămas un meci complicat și sunt convins că vom juca mai bine la următoarea partidă”, a adăugat el.

Tehnicianul în vârstă de 67 de ani a evitat să comenteze decizia de a nu-l utiliza pe atacantul Endrick, care a rămas pe banca de rezerve pe întreaga durată a meciului.

În schimb, Ancelotti l-a lăudat pe Vinicius Junior, autorul golului egalizator și unul dintre cei mai periculoși jucători ai Braziliei.

„Vinicius a jucat bine. A fost foarte periculos și are toate calitățile pentru a face o Cupă Mondială excelentă”, a declarat selecționerul.

După prima etapă din Grupa C, Brazilia și Maroc au câte un punct, iar Scoția conduce clasamentul după victoria cu Haiti, scor 1-0.