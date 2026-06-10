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Ucraina nu primește ajutor militar gratuit din Bulgaria, afirmă ministerul ucrainean de Externe

Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, a declarat că Ucraina nu primește ajutor militar gratuit din partea Bulgariei și că cooperarea în domeniul apărării dintre cele două țări se desfășoară pe baze comerciale.
Ucraina nu primește ajutor militar gratuit din Bulgaria, afirmă ministerul ucrainean de Externe
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
10 iun. 2026, 17:47, Știri externe
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Potrivit postului public ucrainean Suspilne, aceste declarații au fost făcute după ce ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoyanov, a anunțat că Bulgaria nu va mai acorda asistență militară Ucrainei, scrie European Pravda.

Cooperarea în domeniul Apărării cu Bulgaria se bazează pe beneficii reciproce, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului ucrainean al Externelor.

Tykhyi a explicat că Ucraina primește echipamentul de apărare de care are nevoie, în timp ce companiile bulgare și industria de apărare a țării beneficiază de oportunități de dezvoltare.

Kievul, însă, se așteaptă ca această cooperare să continue, potrivit reprezentantului.

„Suntem recunoscători Bulgariei și recunoscători că astfel de proiecte sunt posibile. Această cooperare este comercială și reciproc avantajoasă și ne permite să avansăm mai repede către acorduri de pace”, a declarat Tykhyi.

Începând din 2022, Bulgaria a aprobat 13 pachete de ajutor militar pentru Ucraina, deși valoarea și conținutul acestora au rămas secrete.

În martie 2026, Bulgaria s-a alăturat inițiativei „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” (PURL) al cărui scop este cumpărarea armelor fabricate în SUA pentru Ucraina. În aceeași lună, guvernul de la Sofia a semnat un acord de securitate pe 10 ani alături de Kiev.

În aprilie, partidul Bulgaria Progresistă, condus de fostul președinte pro-rus Rumen Radev, a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria, obținând un procentaj covârșitor de 44,59% din voturi.

Radev a făcut în repetate rânduri declarații pro-ruse, inclusiv descrierea Crimeii ocupate ca teritoriu rus. Luna trecută, prim-ministrul bulgar a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol de lider în negocierile cu Rusia, menite să pună capăt invaziei sale pe scară largă a Ucrainei.

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