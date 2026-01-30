Telemedicina, reglementată prin lege. Guvernul a stabilit în ce condiții se pot face consultații la distanță

Guvernul a aprobat o ordonanță care pune telemedicina într-un cadru legal funcțional, clar și coerent. Aplicarea ei va fi detaliată prin acte normative subsecvente.

Prin actul normativ aprobat sunt definite clar tipurile de servicii care pot fi furnizate la distanță, în ce condiții și în ce situații consultația medicală față în față rămâne obligatorie.

Sunt reglementări necesare inclusiv pentru domenii precum teleradiologia, teleconsultația, telexpertiza sau telemonitorizarea. În aceste domenii, decizia medicală trebuie să fie sigură, fundamentată și protejată profesional.

Clarificarea cadrului legal pentru telemedicină înseamnă aplicare unitară la nivel național. De asemenea, asigură predictibilitate pentru furnizorii de servicii medicale și reducerea riscurilor juridice și profesionale. În același timp, oferă un acces mai bun al pacienților la servicii medicale, în condiții de siguranță și responsabilitate.

Examen cu subiecte unice pentru medici specialiști, din toamnă

Ordonanța prevede ca proba scrisă a examenului pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist să se desfășoare cu subiecte unice pe țară pentru fiecare specialitate. Aplicarea începe din semestrul II al anului 2026.

Decizia de amânare a examenului cu subiecte unice are la bază considerente organizatorice și logistice obiective. Este necesară pregătirea riguroasă a infrastructurii, procedurilor și resurselor umane, în mod uniform, la nivelul tuturor centrelor universitare.

Avantajele examenului cu subiecte unice

În acest fel va exista posibilitatea organizării examenului în condiții de egalitate și echitate între candidați.

De asemenea, se va asigura standardizarea nivelului profesional al medicilor, medicilor stomatologi și farmaciștilor specialiști. Un alt avantaj este alinierea cu tendințele internaționale în evaluarea medicilor, medicilor stomatologi și farmaciștilor.