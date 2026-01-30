Reguli noi pentru patrimoniul național. Bunurile pot părăsi România doar temporar

Noua ordonanță urmărește să faciliteze promovarea acestor obiecte valoroase, inclusiv în afara țării, fără a le pune în pericol integritatea sau valoarea culturală.

Ce prevede ordonanța

Potrivit actului normativ, bunurile din patrimoniul cultural mobil nu vor mai fi tratate exclusiv ca obiecte de muzeu destinate doar expunerii pasive. Ordonanța permite, în anumite condiții stricte, utilizarea efectivă a unor astfel de bunuri în proiecte culturale.

Un exemplu menționat este folosirea unei viori Stradivarius în concerte sau includerea unor obiecte cu valoare tehnică în evenimente culturale sau educaționale.

Autoritățile subliniază că orice utilizare va fi posibilă doar cu respectarea regulilor de conservare, securitate și siguranță, astfel încât obiectele să nu fie deteriorate sau expuse riscurilor.

Contracte mai clare și obligații stricte

Un alt capitol important al ordonanței vizează clarificarea regimului contractelor prin care bunurile sunt trimise la expoziții, restaurare sau expertizare, atât în țară, cât și în străinătate.

Instituțiile sau firmele care vor utiliza aceste bunuri vor avea obligația legală de a asigura paza, transportul, asigurarea și condițiile adecvate de depozitare.

Scopul este reducerea riscurilor și responsabilizarea celor care intră temporar în posesia unor bunuri de valoare excepțională.

Reguli stricte de export

În ceea ce privește exportul, ordonanța stabilește clar că bunurile clasate aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale nu pot fi scoase definitiv din România. Acestea vor putea fi exportate doar temporar, exclusiv pentru expoziții, cercetare, restaurare sau proiecte culturale, cu asigurare completă.

Aceleași reguli se aplică și bunurilor din categoria „Tezaur” aflate în proprietate privată. Pentru cererile de export deja depuse, se vor aplica prevederile legale valabile la momentul solicitării.

În termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, normele metodologice privind exportul bunurilor culturale mobile vor fi actualizate pentru a reflecta noile prevederi.