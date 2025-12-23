Prima pagină » Știrile zilei » Guvernul aprobă plata contribuției restante a României către Agenția Spațială Europeană

Guvernul aprobă plata contribuției restante a României către Agenția Spațială Europeană

Guvernul României a aprobat plata sumei de 160.6 milioane de lei către Agenție Spațială Europeană (ESA), sumă ce reprezeintă contribuția financiară restantă a României pentru anul 2024. În urma acestei decizii, România devine stat cu drepturi depline în cadrul Agenției.
Sursa foto: SGG
Radu Mocanu
24 dec. 2025, 00:39, Politic

„Prin această hotărâre se alocă suma de 160,6 milioane lei pentru plata contribuției financiare restante a României, pentru anul 2024, la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)”, anunță Guvernul, punctând: „Sumele se achită din bugetul Autorității Naționale pentru Cercetare (ANC) aferent anului 2025, în limita cheltuielilor bugetare aprobate”. 

Prin plata contribuției anuale, României i se permite să participe la programele spațiale ale ESA, oferind industriei și mediului de cercetare acces la tehnologii avansate și contracte finanțate la nivel european. 

Din cauza întârzierilor la plata contribuției, statului român i-a fost suspendat dreptul de vot, situație care a limitat capacitatea de influență în procesul decizional și a afectat accesul la contracte și proiecte strategice. 

În urma plății restanțelor, România își va relua dreptul de vot în forurile Agenției, redevenind stat cu drepturi depline. 

„Achitarea contribuției financiare a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA) contribuie la menținerea și crearea de noi locuri de muncă de înaltă calificare în cadrul celor 294 de entități românești eligibile pentru a încheia contracte cu ESA, asigurând totodată un retur garantat și un factor de multiplicare semnificativ”, se mai arată în comunicatul transmis de Guvern. 

 

