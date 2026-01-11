Cum se simte războiul din Ucraina în contribuțiile „benevole” percepute de Biserica Ortodoxă Rusă

Publicația Independentă „The Moscow Times” scrie că așa-numitele „contribuții benevole” percepute de pravoslavnica Biserică Ortodoxă Rusă pentru oficierea slujbelor religioase au crescut, în medie, cu 40% de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Publicația, care a analizat site-urile a 140 de biserici și catedrale din Rusia, observă că cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la slujbele de cununie (+107%), înmormântare (+71%) și botez (+50%).

Acestea sunt servicii care, în teorie, nu necesită taxe fixe, însă majoritatea parohiilor le afișează pe liste ca sume recomandate sau „donații”.

„Se numesc donații, dar sunt taxe”

Anastasia, o locuitoare din Kopeisk, regiunea Celeabinsk, spune că a fost șocată când a văzut noile tarife atunci când a dorit să organizeze o slujbă de pomenire.

„Acum doi ani plăteam 100 de ruble pentru un nume pe an. Acum costă 5.000 de ruble pentru un singur nume pe an. Nu mi-a venit să cred”, a declarat ea presei locale.

Nemulțumiri similare sunt exprimate și de alți credincioși, care spun că aceste „contribuții benevole” funcționează, în realitate, ca niște taxe.

„Toate aceste plăți se numesc donații. Dar, în esență, sunt niște taxe”, a declarat pentru postul Current Time protopopul Andrei Kordocikin, care a părăsit Rusia după ce a condamnat public războiul din Ucraina.

Diferențe între regiuni și biserici

Potrivit lui Kordocikin, nivelul contribuțiilor diferă în funcție de regiune și este stabilit fie de paroh, fie, în unele cazuri, centralizat la nivel de eparhie.

„În centrul Moscovei aceste sume sunt mai mari decât în provincie. În unele eparhii, tarifele sunt majorate o dată pe an, pentru a evita diferențele mari între biserici”, explică el.

Enoriașii din Moscova confirmă creșterea prețurilor nu doar la slujbe, ci și la lumânări, icoane și alte obiecte religioase.

Unii acceptă situația ca pe un efect firesc al scumpirilor generale, alții consideră că este incorect ca tainele religioase să devină inaccesibile pentru oamenii cu venituri mici sau pentru vârstnici.

De ce au crescut prețurile

Explicația oficială invocată de reprezentanții bisericii este creșterea costurilor de funcționare.

„Dacă se scumpesc energia, utilitățile și toate celelalte, trebuie să creștem și salariile celor care lucrează în biserică. Un al doilea motiv este creșterea contribuțiilor către eparhie”, spune Kordocikin.

Istoricul și sociologul Nikolai Mitrohin explică faptul că banii rămân, în mare parte, la nivel local.

„Biserica este organizată ca un sistem de persoane juridice independente. Cea mai mare parte a veniturilor rămâne la nivelul parohiei sau al eparhiei, iar doar un procent foarte mic ajunge la Patriarhia Moscovei”, a declarat el pentru Current Time.

Un preot a cerut reintroducerea dijmei

Creșterea puternică a tarifelor pentru slujbele de înmormântare vine și în contextul în care acestea au devenit mai frecvente după invadarea Ucrainei. Potrivit estimărilor BBC și Mediazona, peste 150.000 de militari ruși ar fi murit în război.

În toamna anului 2025, un preot din Irkutsk a propus reintroducerea „dijmei” — un fel de impozit religios — pentru credincioși, însă conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse a respins ideea, precizând că este doar o opinie personală și că nu reprezintă poziția oficială a BO Ruse.

„Biserica nu trebuie să pară un magazin”

Protopopul Andrei Kordocikin avertizează că există un risc ca această politică de prețuri să afecteze relația dintre biserică și credincioși.

„Este esențial ca omul care vine la biserică să nu aibă senzația că intră într-un magazin”, spune el.

În timp ce Biserica Ortodoxă Rusă justifică scumpirile prin inflație și costuri crescute, pentru mulți enoriași ele devin un motiv de frustrare și de îndepărtare de instituția care ar trebui să rămână, spun ei, un spațiu al solidarității și al sprijinului spiritual.