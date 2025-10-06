Biserica Ortodoxă Rusă, sute de plângeri depuse la Procuratura Generală împotriva clinicilor private care fac avorturi la cerere / Rusia se confruntă cu cea mai mică rată a natalității din 1990

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au efectuat o anchetă a peste o mie de clinici private din Rusia, pentru a determina în ce măsură respectă acestea reglementările privind efectuarea opreațiilor de avort.

Investigația a evidențiat că clinici private din 76 de regiuni ale Federației Ruse încălcau legea.

782 dintre clinici au fost dispuse, în timpul investigației, să efectueze avorturi fără a respecta perioada de suspendare obligatorie.

Mai mult, potrivit Moscow Times, acestea își promovau ilegal serviciile. Tot potrivit publicației, citate, rata natalității în Rusia este într-o scădere dramatică – cu 195.400 de nașteri înregistrate în primele două luni ale acestui an, cu 3% mai puține decât aceeași perioadă a anului precedent.

Ecografie pentru ca mama să-i asculte bătăile inimii copilului

În iunie 2024, Ministerul rus al Sănătății a aprobat noi ghiduri clinice pentru avorturile medicamentoase.

Una dintre reguli este ca, înainte de procedură, medicul să efectueze o ecografie în care mama să vadă fătul și să asculte bătăile inimii.

Procedura de avort este permisă numai la cererea expresă a femeii și numai după consilierea psihologică profesională obligatorie.

Din septembrie anul trecut, medicamentele ce induc avortul au fost mult restricționate.

Controlul strict asupra medicamentelor cum ar fi mifepristona și misoprostolul au fost limitate cantitativ și nici clinicile nu au avut acces (sau au avut acces limitat) la ele, potrivit Moscow Times.

Tema interdicțiilor la avort nu e nouă

De altfel, publicația mai adaugă că tema restricțiilor/interdicțiilor privind accesul la avorturi a început să fie discutată încă din 1990, când rata natalității era la cel mai scăzut nivel.

14 regiuni rusești au introdus amenzi pentru avorturi.

Alte regiuni au în curs de elaborare măsuri similare, iar autoritățile au început să facă presiuni asupra clinicilor private pentru încetarea promovării serviciului de avort.

Între februarie 2023 și octombrie 2025, numărul clinicilor private care efectuează avorturi în Rusia a scăzut cu 26%.

90% de plângeri, depuse la Procuratura Generală a F. Ruse

„În ceea ce privește încălcările identificate, voluntarii bisericii au pregătit și au depus 732 de apeluri către agențiile de reglementare, în principal „Procuratura Generală a Federației Ruse” (peste 90%), precum și „Comitetul de Investigații al Federației Ruse”, „Ministerul Afacerilor Interne”, „Roszdravnadzor” și „Serviciul Federal Antimonopol”, se arată într-un document BOR.

Biserica Ortodoxă Rusă a propus rescrierea Constituției pentru interzicerea completă a avorturilor în Federația Rusă.

Egumena Ksenia Cernega, șefa Departamentului Juridic al Patriarhiei Moscovei, a menționat că, spre deosebire de alte țări, în Rusia indicațiile medicale privind operația de avort nu e stabilită de lege, ci de un ordin de ministru de resort. În acest ordin se precizează că este permisă efectuarea procedurii de avort pentru „orice boală, în orice stadiu al sarcinii”, lucru catalogat de egumenă drept „anormal”.

În 2024, în toată Rusia au fost înregistrate doar 1.222.000 de nașteri, cea mai mică rată a natalității din 1990.