Emisarul prezidențial rus pentru investiții străine și relații economice, Kirill Dmitriev, a declarat sâmbătă că a cerut Bisericii Ortodoxe Ruse să recunoască „contribuțiile spirituale la creștinism” ale regretatului activist american de dreapta Charlie Kirk, scrie baha.

Dmitriev a menționat că a avut „discuții foarte pozitive” cu Biserica pe această temă și a adăugat că se așteaptă ca aceasta „să publice în curând un articol despre promovarea cauzelor creștine” și a adăugat că „moștenirea lui Charlie nu cunoaște granițe”.

Kirk a fost ucis la începutul acestei luni în timpul unei apariții la Universitatea Utah Valley.

Oana Țoiu a condamnat asasinarea lui Charlie Kirk

Pe de altă parte, în cealaltă parte a planetei, Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a fost ignorată la Chicago, în SUA. Ea a ținut un discurs în fața unei săli aproape goale. Printre altele, Țoiu s-a referit la asasinarea lui Charlie Kirk despre care în România nu a vorbit deloc, anunță Gândul.

Oana Țoiu a așteptat să ajungă pe pământ american pentru a condamna asasinarea lui Charlie Kirk, activistul american apropiat de Donald Trump. Deși în țară nu a avut nicio reacție la eveniment, ministrul de externe a punctat în SUA, cu o întârziere de 10 zile.

„La Chicago, pentru Summitul Comunității Române, găzduit de Christian Heritage Academy. Locul, pe care activistul Charlie Kirk l-a descris ca fiind fundamental pentru convingerile sale, are o semnificație profundă după moartea sa tragică recentă. Este un avertisment grav: trebuie să avem curajul ideilor noastre, iar când nu suntem de acord, aceste idei trebuie contracarate cu argumente, niciodată cu gloanțe”, a scris Țoiu pe X.