Prima pagină » Politic » Georgescu despre Charlie Kirk: Este un erou care a reușit mai mult decât Vaticanul

Georgescu despre Charlie Kirk: Este un erou care a reușit mai mult decât Vaticanul

Georgescu a vorbit într-un interviu la Gândul despre activistul Charlie Kirk, despre care a spus că este „un erou” care a reușit mai mult decât Vaticanul.
Călin Georgescu: „Nu ai cum să tinzi către un TVA de 24%, în condițiile în care 90% din dividende se duc la bugetul de stat”
Călin Georgescu: „Nu ai cum să tinzi către un TVA de 24%, în condițiile în care 90% din dividende se duc la bugetul de stat”
Vergil Chițac, primarul Constanței, despre planurile de a extinde turismul pe litoral dincolo de sezonul estival
Vergil Chițac, primarul Constanței, despre planurile de a extinde turismul pe litoral dincolo de sezonul estival
Georgescu despre îndemnul la pace din decembrie 2024: Trebuie privit pe termen lung şi foarte lung
Georgescu despre îndemnul la pace din decembrie 2024: Trebuie privit pe termen lung şi foarte lung
Georgescu, despre starea naţiunii: AUR va fi pe primul loc; are nevoie de mai multă disciplină
Georgescu, despre starea naţiunii: AUR va fi pe primul loc; are nevoie de mai multă disciplină
Care este realația actuală dintre Georgescu și Simion. Răspunsul dat de Călin Georgescu
Care este realația actuală dintre Georgescu și Simion. Răspunsul dat de Călin Georgescu
Departamanentul Politic
29 sept. 2025, 21:03, Politic

Invitat la Marius Tucă Show, Georgescu a comentat din nou moartea lui Charlie Kirk.

Georgescu, despre Charlie Kirk

„Ce a însemnat acest erou Charlie Kirk? Pentru că, după decesul lui, în America este o revoluție a gândirii. Sunt milioane, zeci de milioane de tineri americani care s-au înscris în ceea ce Charlie Kirk a promovat prin fundația lui, dar au venit în întâmpinare ca să învețe, să știe, să cunoască viața lui Iisus Hristos. Este ceva… ceea ce nu s-a pomenit până acum, nu a realizat nicio religie, nici Vaticanul n-a realizat, ce a realizat Charlie Kirk. De ce am spus că este un erou, un martir al lumii, care a refuzat să stea în genunchi în fața urii și a ales iubirea. Și asta a promovat tot timpul. De aceea este erou. Știi ce înseamnă erou? Un erou cel care iubește continuu. Și asta a făcut Charlie Kirk”, a spus Georgescu.

Amintim că activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât, în timpul unui eveniment desfășurat la o universitate din Utah.

Nu este prima dată când Georgescu comentează decesul

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, a vorbit la ieșirea de la poliție pe 15 septembrie.

„Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-soroşistă a înlocuit argumentul cu glonţul. Charlie Kirk este un erou nu doar al naţiunii americane, ci al întregii lumi. Este un martir, pentru că el a fost ucis printr-o execuţie a ideologiei urii faţă de om, faţă de adevăr, faţă de libertatea de conştiinţă, faţă de libertatea de exprimare şi faţă de Dumnezeu, este rezultanta acţiunii oligarhiei globalist-soroşiste care a dezlănsuit dezumanizarea lumii cu un singur scop, controlul ei”, spune Călin Georgescu.

El a afirmat că, „deocamdată în România, oligarhia globalist-soroşistă recurge la justiţie pe care o instrumentalizează, asemenea unui glon, cu scopul înlăturării mele de a reda poporului român ţara înapoi. Cu alte cuvinte, să fie România românilor, să fie o naţiune liberă, suverană şi demnă”