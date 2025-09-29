Georgescu despre Charlie Kirk: Este un erou care a reușit mai mult decât Vaticanul

Invitat la Marius Tucă Show, Georgescu a comentat din nou moartea lui Charlie Kirk.

Georgescu, despre Charlie Kirk

„Ce a însemnat acest erou Charlie Kirk? Pentru că, după decesul lui, în America este o revoluție a gândirii. Sunt milioane, zeci de milioane de tineri americani care s-au înscris în ceea ce Charlie Kirk a promovat prin fundația lui, dar au venit în întâmpinare ca să învețe, să știe, să cunoască viața lui Iisus Hristos. Este ceva… ceea ce nu s-a pomenit până acum, nu a realizat nicio religie, nici Vaticanul n-a realizat, ce a realizat Charlie Kirk. De ce am spus că este un erou, un martir al lumii, care a refuzat să stea în genunchi în fața urii și a ales iubirea. Și asta a promovat tot timpul. De aceea este erou. Știi ce înseamnă erou? Un erou cel care iubește continuu. Și asta a făcut Charlie Kirk”, a spus Georgescu.

Amintim că activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât, în timpul unui eveniment desfășurat la o universitate din Utah.

Nu este prima dată când Georgescu comentează decesul

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, a vorbit la ieșirea de la poliție pe 15 septembrie.

„Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-soroşistă a înlocuit argumentul cu glonţul. Charlie Kirk este un erou nu doar al naţiunii americane, ci al întregii lumi. Este un martir, pentru că el a fost ucis printr-o execuţie a ideologiei urii faţă de om, faţă de adevăr, faţă de libertatea de conştiinţă, faţă de libertatea de exprimare şi faţă de Dumnezeu, este rezultanta acţiunii oligarhiei globalist-soroşiste care a dezlănsuit dezumanizarea lumii cu un singur scop, controlul ei”, spune Călin Georgescu.

El a afirmat că, „deocamdată în România, oligarhia globalist-soroşistă recurge la justiţie pe care o instrumentalizează, asemenea unui glon, cu scopul înlăturării mele de a reda poporului român ţara înapoi. Cu alte cuvinte, să fie România românilor, să fie o naţiune liberă, suverană şi demnă”