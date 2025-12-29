Ministrul Transporturilor: 2025 a fost un an record pentru infrastructura României

Bilanțul ministrului pentru anul 2025 include mai multe proiecte de infrastructură rutieră și feroviară finalizate în cursul anului. „Am deschis în total 146 de kilometri de autostradă și un drum expres”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Transporturi: cifrele din 2025

Potrivit lui Ciprian Constantin Șerban, România a înregistrat un nou record în absorbția fondurilor europene. Suma atrasă a ajuns la 27,8 miliarde de lei, cu 24% peste nivelul din anul anterior.

Separat de tronsoanele deja deschise, în 2025 au fost semnate contracte de proiectare și execuție pentru alți 151,8 kilometri, arată datele Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Sub 100 de kilometri de linie ferată recepționați

În domeniul feroviar, prin CFR SA, au fost recepționați 75 de kilometri de linie. Alte 142 de kilometri au fost finalizați prin lucrări de tip Quick Wins, respectiv reparații rapide pe tronsoane scurte de cale ferată.

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară a livrat 13 trenuri electrice, de câte 350 de locuri, pentru CFR Călători”, a mai precizat ministrul. De asemenea, au fost modernizate și livrate 20 de locomotive și 44 de vagoane. Metrorex a primit șapte trenuri noi în cursul acestui an.

Investiții portuare

Portul Constanța este inclus în bilanțul ministrului cu mai multe obiective finalizate. Valoarea totală a investițiilor este de 130 de milioane de lei. Proiectele au fost finanțate din fonduri proprii ale Administrației Porturilor Maritime și din fonduri europene.

În urmă cu câteva zile, oficialul anunța că toate cele patru loturi ale secțiunii montane a Autostrăzii A8, însumând 116 km, au contracte atribuite sau semnate pentru supervizarea lucrărilor. Ultimele contracte privesc loturile 1C Sărățeni–Joseni și 2B Grințieș–Pipirig. Cel din urmă este considerat cel mai dificil tronson din punct de vedere tehnic.

În mesajul său, ministrul Transporturilor a transmis și urări pentru anul 2026. „Mulțumesc muncitorilor, inginerilor și specialiștilor care au fost alături de noi pe șantiere și le doresc un An Nou fericit tuturor românilor”, a scris Ciprian Constantin Șerban.