Întâlniri la Palatul CFR pentru accelerarea proiectelor feroviare finanțate prin PNRR / Anunțul Ministrului Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a cerut mobilizare de la constructorii proiectelor feroviare finanțate prin PNRR. Reprezentanții firmelor au fost convocați două zile consecutiv la Palatul CFR, sediul ministerului și al CFR SA.

Marți și miercuri, au avut loc discuții între ministrul Ciprian Șerban, conducerea CFR SA, condusă de Ion Simu-Alexandru, și antreprenorii implicați în lucrări majore: Alstom Transport, Arcada Company, FCC Construccion și Webuild.

Toți participanții au declarat că este nevoie urgentă de a accelera lucrările și de a finaliza proiectele cât mai rapid, conform informațiilor obținute de Club Feroviar.

Întâlnirile au vizat analiza stadiului investițiilor PNRR, cu termen de finalizare în august 2026.

Discuțiile au mai abordat, de altfel, și respectarea jaloanelor, țintele de implementare și obligațiile antreprenorilor conform contractelor.

Printre proiectele analizate se află „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș-Timișoara-Arad, Lot 2: Lugoj-Timișoara Est”, cu stadiu fizic de aproximativ 60%, și „Electrificarea și reabilitarea liniei Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor”, aflată între 20% și 60% progres fizic.

Potrivit ultimei monitorizări publicate de administratorul infrastructurii și preluate de Club Feroviar, Lotul 2 Lugoj-Timișoara Est, realizat de FCC Construccion, a ajuns la 55,45%, cu 3,7 puncte procentuale mai mult decât luna precedentă.

Linia Cluj Napoca-Episcopia Bihor are următoarele procente: Lot 1 Cluj Napoca-Aghireș (Alstom Transport și Arcada Company) 53%, Lot 2 Aghireș-Poieni (Railworks) 54%, Lot 3 Poieni-Aleșd (FCC Construccion – Gülermak) 15,76% și Lot 4 Aleșd-Frontieră Ungaria (Webuild – Impresa Pizzarotti – Salcef) 29%.

Lucrările au continuat, iar șantierul Lugoj-Timișoara Est a fost redeschis recent, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile, spune aceeași sursă.

Ministrul Transporturilor a cerut creșterea ritmului de lucru și mobilizarea completă a antreprenorilor pentru respectarea termenelor stabilite.

De asemenea, discuțiile au acoperit și alte investiții importante, cum ar fi Brașov-Sighișoara (Asocierea Railworks) – secțiunile Brașov-Apața și Cața-Sighișoara la 53,47%, iar Apața-Cața la 58,75%; Gurasada-Simeria (FCC Construccion, Webuild, Contratas y Ventas) la 87,84%; București Nord-Giurgiu Frontieră, faza II (Alstom Transport – Arcada Company); modernizarea stațiilor Ciulnița și Fetești (Arcada Company – ISPCF) la 86,5%; electrificarea liniei Dărmănești-Vicșani (Alstom Transport – A&S Turism Construct).

Pentru tronsoanele finalizate, inclusiv Gurasada-Simeria, ministrul a spus că este nevoie de finalizarea procedurilor de recepție și punerea în exploatare, pentru ca beneficiile să ajungă rapid la utilizatori.